Ро Тэ Ву, южнокорейский лидер, двигавшийся к демократии, умер в возрасте 88 лет

Во вторник здесь скончался Ро Тэ Ву, последний поддерживаемый военными президент Южной Кореи, который наладил связи с оппонентами коммунистов и терпел бурный переход страны от диктатуры к демократии, но оказался в тюрьме по обвинению в мятеже и коррупции. Ему было 88 лет.
Больница Сеульского национального университета заявила, что г-н Но скончался в отделении интенсивной терапии, но не предоставила дальнейших подробностей.
Г-н Ро, который был президентом с 1988 по 1993 год, провел Южную Корею через неспокойный период в качестве переходной (и в значительной степени непопулярной) фигуры между военным и гражданским правлением.
«Это был мост между авторитаризмом и демократией», – сказал Ли Чон Хи, почетный профессор Университета иностранных языков Ханкук. «Южная Корея пережила переходный период, не испытав кровавой революции».
Но Тэ Ву родился в Тэгу, на юго-востоке Кореи, 4 декабря 1932 года, в семье сельского правительственного чиновника, который умер, когда г-ну Но было семь лет. -Хуан, и эти двое стали дружбой, которая определит будущее их страны.
Эти двое и их союзники из Кёнсана, провинции на юго-востоке страны, говорили на одном диалекте, связали свои территориальные предрассудки и поднялись по военной иерархии, спонсируемой военным силачом Пак Чон Хи. Они привлекли друг друга через секретный клуб, который они создали, под названием Hanahoe, что примерно означает «связь один на один, один на один».
Когда г-н Пак был убит начальником разведки в 1979 году, г-н Но, командир дивизии, которому было поручено охранять границу с Северной Кореей, отвел свои силы на поддержку г-на Чуна, в то время начальника бригады и армейской разведки. лидерства, когда г-н Чун захватил власть в результате переворота 12 декабря 1979 года.
Они также направили танки и десантников в юго-западный город Кванджу, где граждане подняли вооруженное восстание в мае 1980 года. В результате кровавой бойни, которая стала символом жестокости южной армии того времени, погиб по меньшей мере 191 человек, в том числе 26 солдаты и полицейские.
Г-н Но оставался на втором месте в течение всего периода пребывания г-на Чуна, который занимал эту должность до начала 1988 года. Он курировал успешную заявку Южной Кореи на проведение Олимпийских игр 1988 года, превосходя высокие шансы на заявку Японии. В своих мемуарах он написал, что часть его стратегии победы заключалась в том, чтобы произвести впечатление на членов МОК, назначив корейских королев красоты в качестве их личного сопровождения на встречах МОК.
В 1987 году г-н Чун выбрал г-на Но в качестве кандидата в президенты от своей правящей партии. Это фактически сделало его следующим президентом – страна выбрала своего президента коллегией выборщиков, полной лоялистов-делегатов, – до тех пор, пока граждане в Сеуле и других городах не поднялись, чтобы организовать массовые протесты, призывающие к прекращению военного правления.
Чтобы избежать беспорядков, г-н Чун и г-н Но согласились на требования политической реформы, включая проведение всенародных выборов. Г-н Но легко выиграл это соревнование, когда голоса оппозиции разделились между двумя кандидатами от диссидентов, Ким Ён Сам и Ким Дэ Чжун. которые презирают друг друга так же сильно, как ненавидят военное правление. Победа г-на Но сделала его первым президентом страны, избранным прямым голосованием за 16 лет.
Г-н Но председательствовал на церемонии открытия Олимпийских игр, предстоящей церемонии для страны, гордящейся построением процветающей экономики из пепла Корейской войны. Игры 1988 года имели огромный успех, несмотря на попытку Северной Кореи саботировать их бомбардировками. Южнокорейский авиалайнер 1987 Несмотря на студенческие демонстрации, скандирующие «Долой диктатуру!» Бросают керосиновые бомбы.
Г-н Но поддержал его политику “Nordpolitik”, установив дипломатические отношения с такими странами, как Советский Союз и Китай, – усилие, которое помогло разморозить отношения на разделенном Корейском полуострове.
Две Кореи одновременно присоединились к Организации Объединенных Наций в 1991 году. Они также подписали соглашение о защите полуострова от ядерного оружия – соглашение, которое Северная Корея нарушила. Шесть ядерных испытаний с 2006 года.
Г-н Но был в отличие от бывших жестких генералов, которые руководили страной до него, г-на Пак и г-на Чуна. Фотографии улыбающегося г-на Но были размещены на стенах правительственных учреждений. Он позволил комикам издеваться над политиками, в том числе с г-ном Чуном, его теперь опальным другом, который был отправлен в ссылку в буддийский монастырь, поскольку росли призывы наказать его и его родственников за коррупцию.
Но он также стал покровителем «ТК Мафия» Бывшие генералы и технократы из Тэгу, его родного города и окружающей провинции Кёнсан – влиятельные фигуры, занимавшие важные государственные и партийные должности. Во время его правления полиция совершала рейды на фабрики, чтобы разогнать забастовки рабочих, и арестовывала критиков правительства, включая перебежчиков, вернувшихся из Пхеньяна, столицы Северной Кореи, где они выступали за объединение Кореи.
«Его правление имело черты как военного авторитаризма, так и гражданского президентства», – сказал Чой Джин, глава внепартийного Института президентского лидерства.
Непрекращающаяся терпимость г-на Но к политическим протестам, его сопротивление среди соперничающих фракций внутри его партии и его кроткая улыбка – все это вместе дало ему прозвище, которым он известен больше всего: Мул Тэ-у, корейский эквивалент «слабого Ро» .
Его неоднократные призывы к своим скептически настроенным людям – «Пожалуйста, поверьте мне; я обычный парень, как и вы» – сделали его предметом насмешек после того, как он ушел в отставку в 1993 году, когда он и г-н Чун были обнаружены на воронке сотен миллионов долларов. взятками в их казну.
В 1996 году они также были осуждены за государственную измену и мятеж за свою роль в перевороте и резне в Кванджу. Г-н Чун был приговорен к смертной казни, позже замененной пожизненным заключением, а г-н Но был приговорен к 17 годам тюремного заключения. Оба были помилованы и освобождены в декабре 1997 года.
Два друга не разговаривали друг с другом во время позорной пенсии, хотя они жили в одном районе в Сеуле. Г-н Чун часто выходил на улицу в окружении своих старых коллег, но г-н Но жил тихо, в значительной степени забытый людьми, которых он возглавлял.
«Ро Тэ У был бесхарактерным президентом, который исчез из народной памяти», – сказал г-н Чой из Института лидерства. «Южнокорейцы восстали против тиранов, но им нравятся лидеры с сильной личностью».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».