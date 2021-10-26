Ро Тэ Ву, южнокорейский лидер, двигавшийся к демократии, умер в возрасте 88 лет

Во вторник здесь скончался Ро Тэ Ву, последний поддерживаемый военными президент Южной Кореи, который наладил связи с оппонентами коммунистов и терпел бурный переход страны от диктатуры к демократии, но оказался в тюрьме по обвинению в мятеже и коррупции. Ему было 88 лет.

Больница Сеульского национального университета заявила, что г-н Но скончался в отделении интенсивной терапии, но не предоставила дальнейших подробностей.

Г-н Ро, который был президентом с 1988 по 1993 год, провел Южную Корею через неспокойный период в качестве переходной (и в значительной степени непопулярной) фигуры между военным и гражданским правлением.

«Это был мост между авторитаризмом и демократией», – сказал Ли Чон Хи, почетный профессор Университета иностранных языков Ханкук. «Южная Корея пережила переходный период, не испытав кровавой революции».