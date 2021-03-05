Ро Ханна критикует Байдена по Сирии и обвиняет Мохаммеда бин Салмана в том, что его президент покинул Ближний Восток

Откровенный прогрессивный демократ опасается подхода президента Байдена на Ближнем Востоке, утверждая, что он представляет собой «признание поражения амбиций» для получения Нобелевской премии мира.

почему это имеет значение: а Количество участников Партия Байдена ненавидит его ближневосточную стратегию, поскольку его администрация сигнализирует о том, что регион больше не является приоритетом для президента Обамы и его предшественников.

«Обама стремился к величию», – сказал Axios член Демократической партии Калифорнии Ро Ханна. «По крайней мере, он пытался».

44-летняя Ханна поддержала сенатора Берни Сандерса на посту президента и работала с сенатором-республиканцем Рэндом Полом (РК), чтобы провести ненавязчивую внешнюю политику.

Ханна Байден раскритиковал За то, что не наложил санкции на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана после того, как разведывательные данные показали, что он несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

В плане из пяти пунктов, представленном исключительно Axios, администрация предлагает вывести все оставшиеся силы США в Ираке. Желательно заключить многостороннее соглашение с региональными партнерами, чтобы не допустить повторного захвата территорий ИГИЛ.

Он также присоединился к демократам в критике администрации за это. Недавний авиаудар Против объектов в Сирии, связанных с поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Ханна предлагает объявить о дополнительных ресурсах безопасности и стабильности, включая помощь и развитие.

План Ханна фактически требует от других региональных игроков увеличения своего присутствия в регионе по мере ухода США.

Но но НОДругие крупные игроки в регионе часто имеют совершенно разные взгляды на то, как поддерживать стабильность.

Когда Соединенные Штаты вышли из Сирии при Дональде Трампе, пустоту заполнили Россия и Турция – две страны с непростыми отношениями с США.

восстановлениеОбама вывел вооруженные силы США из Ирака к 2011 году, после чего межконфессиональная напряженность и слабость иракского государства создали благоприятную среду для формирования ИГИЛ.

Это потребовало еще одной интервенции под руководством США в регионе в 2014 году – шаг, который поддержал Ханна.

Байден Он сказал лидерам Конгресса В субботнем сообщении говорится, что удар по Сирии на прошлой неделе соответствовал праву Соединенных Штатов на самооборону.

Белый дом отказался комментировать предложения Ханны.

Администрация Байдена ясно дала понять В последнее время он намерен переориентировать внимание на то, что считает более неотложными.

В своем первом внешнеполитическом выступлении госсекретарь Энтони Блинкен охарактеризовал отношения США с Китаем как «величайшее геополитическое испытание 21 века».

Признавая, что другие страны представляют свои собственные проблемы, Блинкен отметил способность Китая дестабилизировать международную систему.

Байден не контактировал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху почти через месяц после окончания своего срока.

Нижняя линия: Как Барак Рафид в Axios Я упоминал из Тель-АвиваПрезиденты Соединенных Штатов находятся у власти на протяжении десятилетий, надеясь заключить историческое мирное соглашение.

Байден не считает, что этого можно достичь в нынешних условиях.

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