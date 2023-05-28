РПЦ уволила первосвященника за «препятствование» переносу иконы

Александр Мару

(Рейтер) — Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, в субботу исключил своего эксперта по искусству и реставрации за блокирование передачи в храм исторической иконы Троицы XV века из московского музея.

На этой неделе Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин решил передать храму икону из Третьяковской галереи в Москве из-за ее важности для верующих.

Глава экспертного совета Московской Патриархии по церковному искусству, архитектуре и реставрации епископ Леонид Калинин сообщил агентству «Интерфакс» на этой неделе, что диалог между музеем и храмом проходит «добросовестно» после того, как эксперты приняли решение о иконе требовались реставрационные работы.

В субботу патриарх Кирилл издал указ об освобождении Калинина от занимаемой должности «за воспрепятствование проносу иконы» в храм Христа Спасителя в Москве. Калинину также было отказано в священнослужении, говорится в сообщении, размещенном на сайте Русской православной церкви.

«Видимо, я ошибся», — цитирует Калинина агентство ТАСС в субботу.

А Церковь, консерватизм которой Путин воспринял как часть своего видения национальной идентичности России, является одним из самых ярых сторонников войны России на Украине. Патриарх Кирилл в прошлом году заявил, что те, кто погиб в боях на Украине, будут очищены от своих грехов.

Иконы представляют собой стилизованные и часто позолоченные религиозные картины и считаются священными в восточных православных церквях.

Считается, что «Троица» Андрея Рублева, одна из самых святых и наиболее значимых в художественном отношении икон России, была написана в честь преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде под Москвой. На нем изображены три ангела, посещающие Авраама у дуба Мамре в Бытии, первой книге Библии.

Икона несколько раз переносилась в периоды междоусобиц.

В 1929 году власти атеистического коммунистического СССР официально разместили его в Третьяковской галерее. Во время Второй мировой войны его на время поместили в надежное хранилище.

(Отчетность Александра Мару; редакция Келии Озел)