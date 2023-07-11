Рублев благодарен Уимблдону за поддержку и хочет положить конец «ужасной» ситуации в Украине

ЛОНДОН (Рейтер) — Россиянин Андрей Рублев поблагодарил зрителей на Центральном корте за их громкую поддержку во время его неудачной попытки выбить действующего чемпиона Новака Джоковича из Уимблдона во вторник.

Рублев, занявший седьмое место, как и остальные российские и белорусские игроки, участвовавшие в розыгрыше, был дисквалифицирован в прошлом году на Уимблдоне после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Рублев, который выразил тревогу по поводу поведения своей страны вскоре после вторжения, написав на камеру «Нет войне, пожалуйста» на Dubai Open, сказал, что был удивлен поддержкой болельщиков Уимблдона.

«В прошлом году я был готов не участвовать в одном из лучших турниров в нашем виде спорта», — сказал 25-летний игрок, чье вдохновляющее выступление подняло болельщиков на ноги, когда он проиграл 4–6, 6–1, 6–4. , 6-3 в четвертьфинале Финал высокого качества, сказал он журналистам.

«Но за то, что я был здесь в этом году, я был так благодарен. Я действительно чувствовал такую ​​поддержку в эти две недели. И сегодня тоже.

«Я не знаю, иногда мне кажется, что я этого не заслуживаю или что-то в этом роде. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы получить эту поддержку. Я очень благодарен за это».

На вопрос, чувствовали ли российские футболисты вину за «спецвоенную операцию» президента Владимира Путина на Украине, Рублев ответил: «Это не ее вина. Более того, ситуация ужасная.

«Конечно, вы никому этого не пожелаете. Вы хотите, чтобы эти ужасные вещи закончились как можно быстрее, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь».

Игрокам из России и Беларуси, которые использовались в качестве стартовой площадки для завоевания Москвы, разрешили вернуться на Уимблдон в этом году после того, как WTA и WTA оштрафовали теннисную ассоциацию за его позицию и взятие рейтинговых очков.

Одним из условий их возвращения было подписание игроками личного заявления о том, что они не поддерживают войну.

(Отчетность Мартина Херманна) Редактирование Кена Ферриса

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