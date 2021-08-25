Рублев и Берреттини входят в число претендентов, которые надеются завладеть большим оружием на Открытом чемпионате США.

25 АВГУСТА (Рейтер) – С подготовкой к открытому чемпионату США в этом году громкие отказы от участия бывших победителей Роджера Федерера и Рафы Надаля, а также прошлогоднего чемпиона Доминика Тима могут стать самым открытым турниром 2021 года в мире. Мужская лотерея последних лет.

Номер один в мире Новак Джокович, претендующий на титул Большого шлема, будет стартовать как лучший игрок вместе с Александром Зверевым, Стефаносом Циципасом и Даниилом Медведевым.

Однако они будут опасаться вереницы подающих надежды молодых игроков, более чем способных вызвать смятение.

Зверев легко обыграл Андрея Рублева в финале в Цинциннати в воскресенье, но кульминацией недели стала победа Рублева над Медведевым в полуфинале, его первая в карьере победа над своим российским соотечественником в пяти встречах.

23-летний игрок из отсталой группы боролся с более опытным Медведевым, что подчеркивает потенциал игрока, который, похоже, будет улучшаться в прошлогоднем четвертьфинале.

Возможно, недавний успех Рублева может сравниться только с Маттео Берреттини, итальянцем с большим спросом, который провел отличный сезон в туре.

Восьмая ракетка мира, которая сорвала финал Уимблдона в прошлом месяце, проведет матч, идеально подходящий для игры на твердом корте, где его мощная подача и удар справа наверняка создадут проблемы для соперников.

Берреттини дошел только до третьего раунда в Цинциннати – его первое выступление после Уимблдона с травмой бедра – но черпает вдохновение из своего предыдущего выступления на Flushing Meadows, достигнув полуфинала в 2019 году.

Американцы надеются, что Райли Опелка, 22-й посевной, достигший своего первого финала ATP Masters 1000 в этом месяце в Торонто, проиграв Медведеву, но показав достаточно обещаний, чтобы его можно было рассматривать как угрозу для некоторых высокопоставленных игроков в его доме в Большой шлем. .

У бывшего молодого чемпиона Уимблдона был не самый стабильный год, но он может нанести серьезный урон, находясь в форме, полагаясь на агрессивный стиль, построенный на массивной подаче.

Есть и другие, такие как канадский дуэт Денис Шаповалов и Феликс Аугер-Алиассиме, которые увидят в отсутствие некоторых из крупнейших звезд возможность оказать влияние в главном финале этого года.

Шаповалов не новичок на большой сцене. 22-летний игрок уступил Джоковичу в полуфинале Уимблдона в матче, где он был лучшим игроком, но отступил, не воспользовавшись шансами на решающие моменты.

Аугер Алиассиме, четвертьфиналист турнира Большого шлема впервые на Уимблдоне, проиграл Циципасу в 1/8 финала в Цинциннати, но будет стремиться использовать свой опыт во Всеанглийском клубе.

«В этом году я действительно хорошо выступил на турнирах Большого шлема, и я уверен, что смогу отправиться глубже в Нью-Йорк», – сказал 21-летний игрок на прошлой неделе.

Среди других молодых людей должно быть интересно наблюдать за Янником Сенером, победителем в этом месяце Washington Open, и Каспером Раддом, который дошел до четвертьфинала в Торонто и Цинциннати.

Хотя Открытый чемпионат США 2021 года может не представить нового чемпиона Большого шлема, он может дать представление о будущем мужского тенниса, поскольку доминирование Федерера, Надаля и Джоковича постепенно заканчивается.

Дополнительный репортаж Дхрува Мунджала из Бангалора; Редактирование Клэр Фэллон

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