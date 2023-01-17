Рублев и Фриц лидируют там, где высокие температуры перестают играть

МЕЛЬБУРН (Рейтер) — Андрей Рублев и Тейлор Фриц вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, так как во вторник из-за знойной температуры игры на открытом воздухе в Мельбурн-парке были приостановлены на три часа.

Рублев провел свой матч первого круга против Доминика Тима со счетом 6-3, 6-4, 6-2, прежде чем на турнире началась политика экстремальной жары, когда температура взлетела до 36 градусов по Цельсию (96,8 градусов по Фаренгейту).

«Сегодня очень жарко, поэтому я очень рад, что смог выиграть в сетах подряд и сохранить немного энергии для следующего матча», — сказал игрок с пятым посевом.

«Чем жарче, тем сложнее принимать правильные решения, тем сложнее двигаться дальше. Когда начинаешь думать, что другой парень тоже чувствует то же самое, становится немного легче».

Он последовал за Фрицем Рублевым на арену Джона Кейна и, когда закрытые колоды все еще играли на трех основных аренах, пережил коварного грузина Николоза Басилашвили 6-4, 6-2, 4-6, 7-5.

Американец, занявший восьмое место, сыграл ведущую роль в первой победе Соединенных Штатов в Кубке Соединенных Штатов в Сиднее и чувствовал себя хорошо подготовленным, чтобы добиться успеха в первом крупном турнире года.

«Я не хочу возлагать слишком большие надежды, но я многого жду от себя», — сказал 25-летний футболист, который встретится с Цин Чун Синем или местным Алексеем Попыриным.

«Сейчас я нахожусь в действительно хорошем состоянии, я играю очень хорошо, у меня было отличное начало года, и я с нетерпением жду действительно отличной недели».

палящий зной

Первые посеянные Арина Соболенко и Кэролайн Гарсия провели относительно спокойную часть дня на арене Рода Лейвера в своих первых матчах.

Пятая посеянная Собаленко, которая открыла год, выиграв титул Аделаиды, не проиграв ни одного сета, сохранила свою хорошую форму, убедительно победив Терезу Мартинкову со счетом 6-1 6-4.

Гарсия с четвертым номером, выигравшая финал WTA в прошлом сезоне, была столь же убедительна, одержав победу со счетом 6:3, 6:0 над канадкой Кэтрин Сепов, прошедшей квалификацию, всего за час.

Гарсия встретится с другой канадкой на Открытом чемпионате США в 2021 году, Лайлой Фернандес, которая вернулась после раннего срыва и обыграла Ализе Корне со счетом 7: 5 6: 2 и одержала свою первую победу в основной сетке в Мельбурн Парк.

В других матчах, которые избежали бана, итальянка Мартина Тревизан с 21-м номером проиграла 6-3, 6-2 прошедшей квалификацию Анне Каролине Шмидловой, а двукратная финалистка турниров Большого шлема Каролина Плишкова обыграла Ван Шию 6-1, 6-3.

Миомир Кецманович, занявший 26-е место, также проиграл в мужской квалификации, проиграв 6–3, 6–4, 7–6 (3) Николасу Джарри в матче на шестом корте, который завершился после возобновления игры.

Трехчасовая остановка, вероятно, повлияет на расписание, но это не помешает Новаку Джоковичу начать свою заявку на 10-й титул против испанца Роберто Карбальеса Баэна в финальном матче дня на Rod Laver Arena.

Рублев и Соболенко, как и все российские и белорусские игроки, выступают на турнире без национальной принадлежности в результате прошлогоднего вторжения в Украину.

Tennis Australia во вторник утром запретила фанатам приносить флаги обеих стран в Мельбурн-парк после того, как российский триколор был вывешен на кусте рядом с кортом, где в понедельник играла украинка Катерина Бендель.

«Я действительно думала, что спорт не имеет ничего общего с политикой, но если так всем становится лучше, это нормально», — сказала Соболенко.

(Отчетность Ника Малвани) Редактирование Питера Резерфорда

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