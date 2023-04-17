А Андрей Рублев сказал, что победа в его первом турнире Masters 1000 в Монте-Карло в воскресенье была «сказкой» после того, как он в трех сетах обыграл россиянина Хольгера Рона из Дании.

Пятое семя пришло из-за проигрыша 4: 1 в решающем сете, чтобы обыграть Рона с шестым семенем 5: 7, 6: 2, 7: 5 после 1 часа и 34 минут на красной глине на Кортъярд Ренье III.

25-летний игрок одержал самую крупную победу в своей карьере после поражения в финалах Masters в Монте-Карло и Цинциннати в 2021 году, чтобы повысить свою уверенность на пути к Открытому чемпионату Франции в следующем месяце на грунте.

«Это прекрасно, — сказал Рублев. — Сегодня я очень хорошо справился со своими чувствами».

«После того, как мы столько раз боролись, я проигрывал в финалах, полуфиналах, я проигрывал даже раньше, чтобы выиграть свой первый Master 1000, и я, наконец, сделал это.

сказал шестой номер мира, который потерял 33 победителя на пути к своему 13-му титулу в карьере.

«Я помню предыдущие финалы, и когда я проиграл, я думал, что у меня не будет шансов, и мысленно сдерживался.

«Но сегодня я подумал: «Просто верь до конца», и это то, что я пытался сделать в третьем сете, надеясь, что у меня будет дополнительный шанс вернуться, и как это сделать».

Московский футболист, лишенный национального флага после вторжения России в Украину, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Приехать из страны, из которой я родом, получить такую ​​международную поддержку, это потрясающе», — сказал он.

— Большие нападающие —

Рон преследовал свой второй титул Masters 1000 после того, как в прошлом году обыграл пятерых топ-10 игроков на пути к победе в Париже.

Но 19-летний футболист признал, что у него не было достаточно времени, чтобы прийти в себя после захватывающей победы в трех сетах над итальянцем Янником Синнером в субботу.

«Во мне больше ничего нет, — сказал он.

«Я определенно контролировал ситуацию в третьем сете, а также, я бы сказал, в основном в первом, но я просто не мог остановиться.

История продолжается

«Разочаровывает, но самый важный турнир на грунте — Открытый чемпионат Франции, поэтому, если я смогу подготовиться к нему как можно лучше, это то, что имеет значение».

До этого игроки играли дважды: в прошлом году датчанин выиграл Masters 1000 в Париже в четвертьфинале, а в финале обыграл Новака Джоковича.

В январе именно Рублев выиграл матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, сохранив матчевые очки в 1/8 финала.

Но в воскресенье встреча этих двух зажигательных нападающих не оправдала ожиданий.

Датчанин спас семь из восьми брейк-пойнтов в первом тайме, с которыми столкнулся в первом сете, прежде чем воспользоваться огромной невынужденной ошибкой Рублева на последнем брейк-пойнте матча.

Россиянин сразу же вырвался вперед во втором сете и повел 2:0, но Рон вернулся со счетом 2:2.

При этом Рублев сравнял четыре гейма вничью в одном сете. Рон, казалось, был на пути к победе в третьем сете, поскольку он вел 3-0 и имел двойной брейк-пойнт, чтобы вести 5-1.

Но россиянин был тем, кто сыграл три матча подряд, а затем сумел сделать брейк, воспользовавшись напряжением соперника, который потратил два броска подряд и повел 6-5 и подал в матче.

Он присудил себе три матча подряд и завершил второй матч головой.

Рафаэль Надаль, 11-кратный победитель Монте-Карло, и Карлос Алькарас пропустили этот предварительный раунд Открытого чемпионата Франции из-за травмы, а Джокович, занявший первое место, был нокаутирован в 1/8 финала.

ИГ/Э/Г