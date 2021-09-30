Рублев победил Накашиму в турнире San Diego Open | буйволиный спорт

САН-ДИЕГО (AFP) – Лучший посевной Андрей Рублев прервал старт каждого сета и был на пути к победе над Брэндоном Накашима со счетом 6: 2, 6: 1 во втором раунде San Diego Open в среду.

Рублев, который помог европейской команде выиграть шоу Laver Cup в Бостоне, использовал большие удары справа, чтобы контролировать очки от базовой линии.

«С самого начала я думал, что мне нужно быть тем, кто будет доминировать. Мне нужно попытаться использовать удар справа и попытаться диктовать», – сказал Рублев, 23-летний россиянин, который занимает пятое место в четвертьфинале. турнира Большого шлема четыре раза.

Рублев улучшился до 45-15 в 2021 году. Он попрощался с первым раундом турнира с твердым покрытием, который был поздним дополнением к календарю ATP, чтобы компенсировать отмену азиатского размаха тура из-за пандемии коронавируса.

Это был первый матч против 20-летнего соперника Накашимы, 20-летнего из Сан-Диего, который занимает 83-е место.

Следующим для Рублева будет матч против шестого сеяного Диего Шварцмана, который вернулся после сета и сделал брейк, чтобы обойти Ллойда Харриса 4-6, 6-3, 6-2 в ночь с наставлениями. Тренер Харриса посетил Харриса с проблемой левой ноги во втором сете, когда Шварцман провел 10 из 11 игр. READ Теннис - Медведев ставит всю Россию против Рублева в Мельбурне