Рублев победил Накашиму в турнире San Diego Open | буйволиный спорт

САН-ДИЕГО (AFP) – Лучший посевной Андрей Рублев прервал старт каждого сета и был на пути к победе над Брэндоном Накашима со счетом 6: 2, 6: 1 во втором раунде San Diego Open в среду.
Рублев, который помог европейской команде выиграть шоу Laver Cup в Бостоне, использовал большие удары справа, чтобы контролировать очки от базовой линии.
«С самого начала я думал, что мне нужно быть тем, кто будет доминировать. Мне нужно попытаться использовать удар справа и попытаться диктовать», – сказал Рублев, 23-летний россиянин, который занимает пятое место в четвертьфинале. турнира Большого шлема четыре раза.
Рублев улучшился до 45-15 в 2021 году. Он попрощался с первым раундом турнира с твердым покрытием, который был поздним дополнением к календарю ATP, чтобы компенсировать отмену азиатского размаха тура из-за пандемии коронавируса.
Это был первый матч против 20-летнего соперника Накашимы, 20-летнего из Сан-Диего, который занимает 83-е место.
Следующим для Рублева будет матч против шестого сеяного Диего Шварцмана, который вернулся после сета и сделал брейк, чтобы обойти Ллойда Харриса 4-6, 6-3, 6-2 в ночь с наставлениями. Тренер Харриса посетил Харриса с проблемой левой ноги во втором сете, когда Шварцман провел 10 из 11 игр.
5-й номер Хуберт Гуркач и 8-й посевной Дэн Эванс стали победителями ранее в тот же день.
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