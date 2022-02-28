Рубль падает, процентные ставки удваиваются по мере того, как российская экономика восстанавливается после санкций

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку по займам с 9,5% до 20% в понедельник после валютного краха, который затронул около 30% иностранного рубля.

Чиновники также заставили эмитентов продавать свою валютную выручку и временно запретили нерезидентам продавать некоторые неуказанные российские ценные бумаги.

В воскресенье люди выстроились в длинные очереди возле банкоматов, так как росли опасения, что действия Запада по вытеснению их страны из мировой финансовой системы приведут к серьезным экономическим потрясениям.

Страна уже столкнулась с растущей инфляцией, и ожидается, что боль будет усиливаться по мере обесценивания ее валюты.

Центральный банк заявил, что эти шаги были направлены на «защиту сбережений граждан от потребления».

Джеффри Хейли, аналитик Oanda, сказал: «Банки в России уже начали работать в выходные… инфляция немедленно резко возрастет, и российская банковская система, вероятно, окажется в беде».

Правительства США и Европы предприняли шаги по изоляции России от Swift, системы обмена финансовыми сообщениями, лежащей в основе глобальных платежей.

Это одна из самых жестких санкций, введенных после вторжения России в Украину, которая грозит серьезно дестабилизировать экономику страны.

В качестве еще одного удара по Москве западные державы также объявили о мерах, которые «помешают Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать воздействие наших санкций».

Центральный банк России создал военный фонд в размере около 640 миллиардов долларов валютных резервов, большая часть которых находится за границей. В крайнем случае, вы можете потерять контроль над большей частью этих денег, оставив их только с золотом и китайскими юанями.

Такие действия могут подорвать способность центрального банка поддерживать курс рубля, считает аналитик Royal Bank of Canada Питер Шаврик.

«Воздействие на российскую экономику будет сильным, и оно, скорее всего, приведет к значительному удорожанию жизни», — добавил он.

Президент Путин усилил напряженность в минувшие выходные, приведя ядерные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

Украинская делегация находится в Беларуси для переговоров с представителями Москвы в понедельник после того, как украинские военные заявили, что еще одну ночь отбивали атаки на столицу Киев.