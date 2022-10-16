Рублёв побеждает Тима и выходит в финал

Жон (Испания): Российский теннисист Андрей Рублев продлил свою победную серию над Домиником Тимом до четырех матчей в субботу, обыграв Австрию со счетом 6:4 6:4, и вышел в финал Gijon Open здесь.

Играя в очень агрессивный теннис, Рублев укрепил свое положение на шестом месте в прямой гонке ATP в Турин, поскольку он надеется выйти в финал ATP третий год подряд.

Рублев, который выиграл восемь сетов подряд у чемпиона US Open 2020, боролся со своими внутренними демонами после того, как сломался, пытаясь подать первый сет. 24-летний игрок, который откровенно говорил о том, что ему трудно совладать со своим разочарованием на поле, взорвался от ярости после того, как сбросил подачу, но восстановил самообладание, чтобы прервать подачу в следующем гейме, чтобы закрыть сет.

«Когда я выигрывал 4:1 с остановкой 5:1, мне казалось, что матч идет по моему сценарию, а потом я был при счете 5:4 с его подачей. Это нелегко принять, но мне повезло, потому что я сыграл действительно хорошая игра, и Доминик мне немного помог», — сказал Рублев.

«Тогда я почувствовал себя более уверенно и смог выиграть два сета, а это было самое главное. Я хорошо играл на этой неделе и постараюсь завтра проявить себя в теннисе», — добавил он.

Бывший № 1 в развивающемся мире атаковал первую и вторую подачу Тима, чтобы захватить импульс в начале набранных очков, а также сломал их в последней игре матча и одержал победу. У него было 33 процента возвратных очков на первой подаче и 53 процента возвратных очков на второй подаче, а также казалось, что ему комфортно двигаться вперед, чтобы сетка оказывала давление на его соперника.

Рублев гонится за своим четвертым титулом в этом году, уже выиграв в Белграде, Дубае и Марселе. В воскресном финале он сыграет с победителем американцем Себастьяном Корда и французом Артуром Рендеркнехом, которые сохранили девять матчболов, чтобы лишить Пабло Каррено Буста 18-16 на тай-брейке третьего сета в пятницу.

Тим, который вернулся бы в топ-100, если бы победил Рублева, продолжает закладывать основу для успешного сезона 2023 года после спорадического старта в 2022 году, когда он проиграл свои первые шесть матчей на уровне тура.

На этой неделе в Хихоне бывший номер 3 в мире с силой ударил своей фирменной одноручной рукой, не показав никаких признаков сохраняющихся проблем с правым запястьем после разрыва в июне 2021 года, вынудившего его пропустить вторую половину сезона 2021 года.

В этом сезоне он сыграл 28 матчей в раунде, установив рекорд 14-14 и заняв 132-е место в рейтинге ATP.