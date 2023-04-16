Рублёв сыграет с Роном в финале Monte Carlo Masters

Пятый посевной Андрей Рублев вышел в свой второй финал Мастерс Монте-Карло после победы над американцем с восьмым посевным Тейлором Фрицем 5-7(4) 6-1 6-3 в матче, отложенном из-за дождя в субботу в Монако.

Россиянин, проигравший в финале два года назад, завоевал 13-й титул в своей карьере и стал первым на уровне Masters против Дэна Хольгера Рона, занявшего шестое место.

Рон также боролся, чтобы выиграть 1-6, 7-5, 7-5 против №7 Янника Синнера из Италии в другом пропитанном дождем матче, который закончился при свете прожекторов в 21:45 по местному времени.

Что за совпадение 👏 @holgerrune2003 Копаем глубже, чтобы пройти Sinner 1-6 7-5 7-5 и закрепиться в финале RolexMCmasters | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/px947LSocj И[مدش].@сотрудник

21-летний Синнер участвует в своем третьем подряд турнире Masters в этом сезоне и получает много поддержки от итальянских болельщиков.

Синнер дважды сорвал подачу 19-летнего Рона и уверенно подал в первом сете.

Игроки ушли из-за дождя, а Рон повел 3-0 во втором сете. Sinner сопротивлялся, когда они вернулись, но Рон твердо держался, чтобы отправить матч в решающий момент при свете прожекторов.

Напряженный матч закончился, когда Синнер нанес удар слева в сетку, а Рон отпраздновал это, ткнув пальцем в голову, устроив третью в карьере встречу с Рублевым.

В первом матче на грунте они сыграли вничью 1:1.

Рон продолжал претендовать на свой четвертый титул в карьере и второй Masters после победы на Paris Masters в прошлом году, попутно обыграв Рублева.

Ранее, под пасмурным небом, Рублев сравнял счет на четвертом сет-пойнте, когда Фриц, занявший второе место на Открытом чемпионате Франции среди юниоров 2015 года, допустил двойную ошибку в пятый раз.

Рублев сломался и повел 2-1 в решающей партии, но уступил 15-40 в следующей партии.

Фриц выиграл серию из 40 ударов, чтобы сохранить один брейк-пойнт, но Рублев взревел после того, как яростный удар слева по линии выиграл следующий, когда он отыграл прямо. Затем он выдержал 3-2, так как начался сильный дождь.

Судья на стуле изначально хотел продолжить, но оба игрока сопротивлялись, и игра была приостановлена ​​​​около 16:00, а затем возобновилась при ясном небе в 17:40.

Рублев сразу же прервал подачу в штормовых условиях, выиграв 34 удара, когда удар слева пришелся на удар Фрица, затем легко удержался до 5-2.

Чтобы остаться в матче, Фриц накопил три матчбола. Но Рублев любовно отбил свою подачу, закрепив победу острым ударом справа Фрица.

Рублёв занял 3-е место в MASTERS Final 🔥 @AndreyRublev97 Чтобы выйти Fritz 5-7 6-1 6-3. RolexMCmasters | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/USpoM62aWe И[مدش].@сотрудник

«Было очень тяжело, особенно против Тейлора. Последние три раза я проиграл. [against him]— сказал Рублев. «Я начал очень хорошо, а затем встал и снова сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы».

Двое 25-летних друзей тепло обнялись в сети после того, как встретились друг с другом в седьмой раз.

«В конце концов, мы провели отличную игру, и я счастлив победить», — сказал Рублев, который сейчас уступает Фрицу со счетом 4–3.