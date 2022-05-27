Руденко тренирует женскую сборную США, чтобы стать первой на международной математической олимпиаде — Новости

В течение шести лет, проведенных Руденко в Питтсбурге, он тренировал местных учащихся средних и старших классов, а также работал с Ло, чтобы тренировать Международную олимпийскую спортивную команду США (IMO). Он также помогал обучать американских и иностранных старшеклассников в рамках Летней программы математической олимпиады Американской математической ассоциации в Университете Карнеги-Меллона. Под руководством Луо Соединенные Штаты с 2015 года четыре раза занимали первое место. Руденко принимал участие в этих усилиях.

«Я думаю, что это очень ясно дает сильные интеллектуальные способности», — сказал Луо. «Более того, это дает возможность вдохновить молодых людей на то, чтобы они захотели работать в этой области, что является отличным сочетанием».

Перед поездкой в ​​Венгрию Руденко в начале апреля защитил докторскую диссертацию. ACO является междисциплинарным кандидатом наук. Он находится под совместным управлением Группы исследования операций в Школе бизнеса Теппера и Департамент компьютерных наук в Колледж компьютерных наук и факультет математических наук Научного колледжа Меллона.

«Хотя эти проблемы выглядят очень похожими, тонкие различия, которые определяют проблемы, делают каждую проблему настолько уникальной, что для их решения требуются отдельные способы», — сказал он. «Я также провел математическое моделирование взаимодействия между предприятиями и потребителями, чтобы увидеть, как достичь равновесия, а также сдвинуть его так, чтобы всем было лучше».

Рави, профессор делового администрирования Andris A. Zoltners, консультировал Руденко.

В своей докторской работе Алекс предлагает инновационные идеи от оптимизации до разработки алгоритмов для решения проблем быстрого распространения информации в сетях, проектирования многоуровневых логистических сетей с эффектом масштаба на разных уровнях, а также моделирования и аннотирования реакции компаний на технически подкованных клиентов. на рынке. В другом направлении, используя их применение для создания новых парадигм в оптимизации, он смог обобщить некоторые из этих методов на более абстрактные параметры. Таким образом, его диссертация является хорошим примером междисциплинарной работы в области дискретной математики, оптимизация, алгоритмы и маркетинг».

После окончания университета Руденко сказал, что ищет работу в области информационных технологий или финансов.

«И то, и другое кажется мне захватывающим, — сказал он. — Одно из моих главных предпочтений — найти сообщество людей, похожее на CMU — интеллектуальное, открытое и готовое к сотрудничеству сообщество».

Обучаясь и заканчивая докторантуру, Руденко делал это на фоне русско-украинской войны. Руденко говорил, что семья и люди вокруг него очень важны. Поскольку российское вторжение продолжается, он говорит, что рад, что его сестра и родители в безопасности в Соединенных Штатах.

«Но многие из моих близких родственников и друзей все еще в Киеве», — сказал он, добавив, что использует любую возможность, чтобы объяснить окружающим действия России. «Я разговариваю со своими бабушкой и дедушкой каждый день, и хотя я знаю, что там происходит, я не думаю, что кто-либо, живущий в Соединенных Штатах, может полностью представить себе, на что это похоже. [Russian government] Интенсивные бомбардировки жилых кварталов и убийства мирных жителей, которые хотят уничтожить нас и совершить геноцид».

Руденко выразил надежду, что многофункциональная поддержка Соединенных Штатов и Европейского союза положит конец этим зверствам на его родине и позволит им снова процветать.

Для Руденко изучение математики способствует хорошей жизни.

«Меня всегда очень увлекало использование математических инструментов и математического мышления для улучшения жизни людей в целом, — сказал Руденко. «CMU — одно из лучших мест для соединения математики с различными прикладными дисциплинами».

Он сказал, что изучая математику, человек также учится применять критическое мышление, чтобы смотреть на многие жизненные ситуации с новых точек зрения.

«Этот навык очень захватывающий, потому что вы используете его каждый день, независимо от вашей профессии», — сказал он.