Руде победил Хачанова и вышел в финал US Open

Каспер Радд заработал 55 очков, завершив первый сет полуфинала Открытого чемпионата США, опередив Карена Хачанова и сохранив свою победу 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2. В пятницу он поставил его на свой второй матч Большого шлема в этом году.

Когда он закончил, зрители на стадионе Артура Эша выкрикнули его имя: «Роуд!» — Как будто освистывали, а не салютовали.

Рууду, занявшему второе место после Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции в июне, 23 года, он из Норвегии и может перейти с седьмого на первое место в турнирной таблице, выиграв воскресный турнир во Флашинг-Медоуз.

Каспер Радд завершает путь к финалу #USOpen Финал. увидимся в воскресенье, @CasperRuud98 . pic.twitter.com/GWd8LbHMuk И[مدش].usopen

Его соперником в воскресном финале станет испанец Карлос Алькарас, занявший третье место, или американец Фрэнсис Тиафо под номером 26. Как и Рууд, Алькарас вышел в пятницу с шансом подняться и заменить чемпиона US Open 2021 Даниила Медведева на вершине рейтинга после турнира.

Все четверо полуфиналистов были мужчинами, которые стартовали в этом раунде в Нью-Йорке. Такого не было с 1881 года, когда это было полностью: это было первое издание того, что тогда было известно как чемпионат Соединенных Штатов.

Радда тренирует его отец, бывший профессиональный игрок Кристиан, и его план на игру отлично работал большую часть дня против Хачанова, занявшего 31-е место, россиянина ростом шесть футов шесть дюймов с сильной подачей, который выбил Ника Киргиоса, занявшего второе место на Уимблдоне, в пять сетов в четвертьфинале.

Чтобы смягчить воздействие ударов Хачанова, Радд будет стоять за задней линией для камбэка, а затем попытается доминировать в разменах с задней линии. Род использовал безупречную работу ног для боковой защиты и нашел дыры, чтобы нанести глубокие удары по земле, которые могли принести очки.

Временами он выходил умным, например, победный бросок через плечо, который вывел его вперед со счетом 6: 3 на тай-брейке. Спустя несколько мгновений наступил матч-пойнт, что стало третьим шансом Радда завершить этот сет. Он длился 75 секунд и содержал на 19 ударов больше, чем второй по продолжительности розыгрыш за эти две полных недели, кульминацией которого стал спуск Родда слева, который в ответ нанес удар справа.

Папа улыбнулся. Его сын поднял руки и положил два пальца на правую руку. Возможно, это был просто указательный палец для обозначения цифры 1, которая вскоре может оказаться рядом с его именем.

Радд сломался, чтобы подняться со счетом 2: 1 во втором сете, и был на пути к этому. После того, как Хачанов прыгнул в конце третьего иннинга, чтобы сделать игру более интересной, Радд сломался, чтобы продвинуться вперед 2: 1 в четвертом иннинге, вырвав удар справа из парного переулка.

Каспер Радд знает, что шансы на победу в Большом шлеме не так уж и малы. Он получит свой второй шанс в 2022 году в воскресенье. pic.twitter.com/eMYNS5E3gY И[مدش].usopen

Это представляет собой последний шаг в реальном шаге вперед для Рууда в игре Большого шлема.

В этом году он пришел с рекордом всего 14-13 на главных спортивных мероприятиях — 3-4 в Нью-Йорке, где его предыдущим лучшим результатом было выступление в третьем раунде в 2020 году, — а затем ему пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии. Январь после того, как практически вывихнул лодыжку за день до начала турнира.

с того времени? В 2022 году он был 13-2 в крупных турнирах.

Солсбери и Рэм повторили чемпионство в мужском парном разряде

Ранее в пятницу британец Джо Солсбери забил лучший мяч и вместе со своим американским партнером Радживом Рамом завоевал еще один титул US Open среди мужчин в парном разряде.

После этого особого праздника не было. Это было не совсем правильно для британского игрока, в то время как дома было много горя после смерти королевы Елизаветы II.

«Я не думаю, что было уместно чрезмерно праздновать или, по крайней мере, показывать это слишком много, потому что очевидно, что все дома и во всем мире сейчас в трауре, и это очень печальное время», — сказал Солсбери в пятницу.

«Я определенно чувствую себя немного странно в этой ситуации. Мы, очевидно, очень довольны достигнутым успехом, но, да, в то же время это грустное время».

Солсбери и Рэм стали второй командой, повторившей титул чемпиона США в мужском парном разряде в профессиональную эпоху, одержав победу со счетом 7–6 (4), 7–5 над Уэсли Колхоффом и Нилом Скопски.

Британец Джо Солсбери (слева) поднимает трофей вместе со своим американским партнером Радживом Рамом после победы в финале мужского парного разряда на Открытом чемпионате США в пятницу в Квинсе, Нью-Йорк. (Чарльз Крупа/Ассошиэйтед Пресс)

Солсбери носил черную ленту вокруг левого рукава рубашки, а Скопски, также британец, носил черную ленту на груди. Две команды сыграли полуфинальные матчи в четверг и узнали о смерти королевы по телевидению вскоре после того, как Солсбери и Рэм завершили свою победу.

«Я действительно не видел много новостей, — сказал Скопски. — Но мне явно очень грустно за страну и весь мир из-за того, что я сделал».

«Это было немного странно, мы играем, когда страна явно в трауре. Она была прекрасной девицей, и мы будем ясно помнить, что она была прекрасной женщиной».

Солсбери и Скопски, скорее всего, объединятся, чтобы на следующей неделе встретиться с британским дублером в Кубке Дэвиса. Они могут встретиться с Рэмом, который находится в американском составе в той же группе.

Солсбери гарантировал, что он останется игроком номер один в парном разряде, одержав 17-ю победу подряд на Открытом чемпионате США, в котором сочетались мужские парные и смешанные пары.

Это сделало его и Рэма, команду с самым высоким рейтингом, единственным дуэтом, кроме Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда, который поочередно выступал в Нью-Йорке с 1968 года. Дуэт попал в Зал славы Австралии в 1995 и 1996 годах.

Макнелли и Таунсенд вышли в финал женского парного разряда

Новый партнер, тот же пункт назначения для Кэти МакНалли.

Макнелли второй раз подряд вышла в финал женского парного разряда, объединившись с американкой Тейлор Таунсенд и одержав в пятницу победу со счетом 1-6, 6-3, 6-3 над Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс, занявшей 12-е место.

В прошлом году Макнелли проиграла в финале Коко Гауфф, которая недавно заняла первое место в женском парном разряде. Но она и ее партнер Джессика Пегола, посеянная под номером 2, были нокаутированы в первом раунде.

20-летняя МакНалли записалась в Нью-Йорке к Таунсенду, который вернулся в тур в этом году после рождения ребенка в марте 2021 года.

Дуэт проиграл первый сет за 26 минут и проиграл 2: 0 во втором, прежде чем усилить свое ралли.

МакНалли и Таунсенд сыграют с командой третьего посева Барборы Крежиковой и Катерины Синяковой в воскресном финале.