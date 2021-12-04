Рука Бога — Особое событие

3 декабря 2021 г.

от Нептуна

На этой неделе мы в надежных руках с 3 прекрасными режиссерами, которые познакомят нас с их миром. Беги к ним.

Рука Бога (Божья рука летом) **** (Fu Italian)

Для любого великого мастера своего дела фильмы Паоло Соррентино — особое событие. Тот, кого всегда выбирают и часто награждают на самых важных фестивалях, таких как Канны или Венеция, такими великими фильмами, как «Il Divo», «La Grande Bellezza» (Оскар за лучший иностранный фильм) и «Молодежь», на этот раз пришел с его самый личный фильм.

Как полуавтобиографические воспоминания о его юности в Неаполе, они полны красоты, юмора и огромных эмоций, часто с сюрреалистическим подтекстом, о безумно разветвленной неаполитанской семье. Но в основном это связано с приходом мальчика, который начинает понимать, что больше всего он хочет снимать фильмы, подобные его кумиру, Феллини.

Это все чудесные, но трагические переживания, которые он пережил со своими любящими родителями; С беспокойной женщиной, которая любит хвастаться своим чудесным телом; с тётей с грязной пастью у бегуна; И, конечно же, чудесное прибытие Марадоны в футбольный клуб Неаполя, которое породило его желание писать истории в волшебном мире кино.

Это фильм, который нужно посмотреть один раз и быть очарованным, но затем вернитесь и посмотрите его снова, чтобы увидеть все трогательные, удивительные и занимательные подробности, которые вы, возможно, пропустили. Шедевр.

ГРИП ПЕТРОВА *** 1/2 (Искусственный Русский)

Российский повстанческий режиссер Кирилл Серебников, похоже, мстит за свой арест по сфабрикованным обвинениям с этой галлюциногенной панорамой измученной русской души. В сцене за контрастной сценой он заставляет своего героя Петрова перейти от замерзшего автобуса, заполненного трагическими персонажами, всплывающими о своих проблемах, к уличной сцене необъяснимого расстрела, к милой литературной встрече с певицей в библиотеке, где она находилась. красивая. Жена работает. Но после резкой критики творчества поэта чтения превращаются в бурный хаос. Между книжными полками тоже есть тайные ласки. Это и многое другое создает кинетическую и сюрреалистическую энергию, которая движет этим сочным, наполненным водкой фильмом.

Петров — карикатурист, у него ужасный грипп в темном городе, который тоже кажется зараженным. И мы прослеживаем его сагу сквозь уродство, но также и через страстные празднования нежности и праздники, похожие на фэнтези, с бесчисленными персонажами, пробегающими в наших умах и сердцах с неистовым ожиданием следующей сцены.

Вот молодой мастер, демонстрирующий свою страсть к кино. Больше русского быть не может!

(Показывается в кинотеатрах Grütli)

Параллельные матери *** (vo испанский)

Здесь теплый декор и яркие цвета Педро Альмодовара; а также две его любимые актрисы, Пенелопа Крус и Росси де Пальма; И обычные перипетии его интересных рассказов, чаще всего о женщинах. Речь идет о их встрече в роддоме. Одна очень молода и очень напугана, другая намного старше и счастлива с первым ребенком. Они обе матери-одиночки, и этот момент радости и опасений связывает их.

Параллельно с этим рассказывается история эксгумации трупов, массово захороненных во время гражданской войны в Испании. Альмодовар, похоже, является призывом заткнуть рану многолетнего отрицания зверств, произошедших в те годы. Возможно, именно эта его повторяющаяся настойчивость отвлекает от первоначального рассказа. Как будто один — масло, а другой — вода, и они не совсем смешиваются, несмотря на важность двух историй. Это хороший фильм, не из лучших, но, как всегда, интересный и удивительный.

Призрак — После жизни **

Умный (четвертый) взгляд на сектантских «Охотников за привидениями», дебютировавших в 1984 году, написан с остроумными диалогами и забавными, но быстро забытыми моментами. Режиссер Джейсон Рейтман, сын первоначального режиссера Эвана Рейтмана, и в главной роли — Пол Радд.

С таким количеством отличных и хороших фильмов, которые поступают и ждут следующего Оскара, вы можете оставить этот до своего подросткового возраста.

Отлично **** Очень хорошо *** Хорошо ** Средне * Отчаянно — Без звезд

от Нептуна

Нептун Равар Ингверсен тщательно рецензирует фильм для публикации в Швейцарии. Она смотрит от 4 до 8 фильмов в неделю, и ее цель — отсортировать для читателей пшеницу от плевел..

Нептун

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