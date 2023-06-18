Руководители индийских нефтяных компаний ожидают, что в этом году на Россию будет приходиться 30% импорта компании

17 июня (Рейтер) — (Эта история была исправлена ​​17 июня, чтобы показать, что комментарии были от генерального директора Indian Oil, а не от главы ONGC, как ошибочно сообщило информационное агентство «Интерфакс»; добавлены цитаты из интернет-трансляции комитета)

Представитель компании заявил в субботу, что на Россию может приходиться почти треть индийского импорта сырой нефти (IOC.NS) в текущем финансовом году.

«Доля российского импорта сырой нефти, которая составляла менее 2% в 21/22 году, увеличилась в 10 раз до примерно 20% в закупках Индией импортируемой сырой нефти», — заявил Винод Кумар на панели St. Petersburg International. Экономический форум.

«В случае с индийской нефтью скачок российского импорта гораздо более глубокий: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. Я ожидаю, что на текущий год, т.е. 23/24, цифры будут доступно (на) 30%».

Россия перенаправляет свои поставки энергоносителей из западных стран, которые ввели ограничения и санкции в отношении торговли с Москвой, включая ограничение цен на нефть, после вторжения на Украину. Китай и Индия покупают большую часть перенаправленной энергии России.

Импорт российской сырой нефти из Индии, третьего по величине импортера сырой нефти в мире, в мае достиг рекордно высокого уровня, поскольку покупатели сократили поставки, ослабив спрос на нефть с Ближнего Востока и Африки, согласно предварительным оценкам судоходных компаний.

Об этом сообщает Рейтер.

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