Руководители НАСА и Роскосмоса разговаривают в момент, когда завершаются завершающие штрихи в планах полета космонавта на очередной рейс “Союза”.

ВАШИНГТОН. Вероятность того, что в апреле астронавт НАСА будет летать в составе российского космического корабля “Союз” на Международную космическую станцию, возрастает, поскольку агентство достигло соглашения со своим российским коллегой.

в (А) Заявление от 25 февраляРоскосмос сообщил, что его генеральный директор Дмитрий Рогозин в тот день разговаривал с исполняющим обязанности администратора НАСА Стивом Горшеком. Роскосмос сообщил, что разговор включал поздравления Рогозина с посадкой постоянного космического корабля НАСА на Марс на прошлой неделе и обсуждение предстоящего запуска российского спутника «Арктика-М» для мониторинга условий в Арктике.

В заявлении также упоминается «общее содержание уровня сотрудничества между Российским космическим агентством (Роскосмос) и Космическим агентством США, включая программу Международной космической станции», что, по всей видимости, включает полеты «Союза». «Обе стороны также обсудили меры по продолжению присутствия российских и американских экипажей на Международной космической станции», – говорится в заявлении.

9 февраля НАСА объявило, что работает над тем, чтобы занять место в предстоящей миссии “Союз” на Международную космическую станцию ​​”Союз МС-18″, запуск которой запланирован на 9 апреля. Агентство заявило, что получит место в результате обмена «натуральными услугами». Предполагается, что вместо прямой покупки в сделке участвует третья сторона, коммерческая космическая компания Axiom Space.

Это объявление было связано с публикацией файла о покупке «разыскиваемых источников», что является необходимым шагом для определения любых альтернативных договоренностей до заключения сделки. Крайний срок ответа на депозит – 19 февраля.

Представители НАСА публично не говорили о своих попытках получить место в Союзе, ссылаясь на продолжающиеся закупки. «Сейчас это активная покупка, и я действительно не в состоянии говорить об этом», – сказал Кенни Тодд, заместитель директора программы Международной космической станции в НАСА, 24 февраля во время брифинга по паре предстоящих программ. . Выход в открытый космос на станции.

Тодд отказалась сообщить, кого НАСА рассматривает для полетов в этом кресле “Союза”, если она действительно его получила. Тем не мение, Пресс-релиз Роскосмоса 24 февраля Кто обсуждал подготовку российских космонавтов к следующей миссии, похоже, подтверждает личность этого космонавта.

На одном из фото космонавты Олег Новицки и Пютер Дубров тренируются на тренажере. На их летных костюмах была видна нашивка космического корабля «Союз МС-18», на которой их имена были указаны рядом с «Вандей Хей», что явно отсылает к астронавту НАСА Марку Вандею Хэю. Считалось, что астронавт с наибольшей вероятностью возглавит миссию, учитывая, что он был дублером Кейт Роббинс во время предыдущей миссии Союза на станцию ​​в октябре прошлого года, вместе с Новицки и Дубровым. Ванде Хей также был замечен на некоторых фотографиях в последние месяцы, тренируясь вместе с российскими космонавтами, входящими в основной и резервный экипажи.

В заявлении Роскосмоса Ванде Хей не упоминается, но также не упоминается Сергей Корсаков, который изначально был назначен на «Союз МС-18». Рогозин Российское информационное агентство ТАСС, 24 февраля В следующем полете «Союза» будет «международный экипаж», но он не уточнил.

Представители НАСА уже давно говорят о наличии “гибридных экипажей” как в космических кораблях “Союз”, так и в полетах коммерческих экипажей на Международную космическую станцию, причем места НАСА на космических кораблях CST-100 Starliner и Crew Dragon меняются местами на космических кораблях “Союз”. Это обеспечит постоянное присутствие на станции хотя бы одного россиянина и хотя бы одного американца на случай, если у одного транспортного средства возникнут проблемы, которые приведут к его неработоспособности на длительный период.

Этот обмен в конечном итоге состоится по соглашению между НАСА и Российским космическим агентством (Роскосмос), но официальные лица НАСА заявили, что он не состоится к апрельской миссии “Союз”. Операция, с помощью которой НАСА пытается почти в последнюю минуту получить место в запуске “Союза”, вызвала вопросы на Капитолийском холме.

в Письмо Юрчику от 23 февраляПредставители Фрэнк Лукас (Р.) и Брайан Папен (Р. Техас), видные члены Комитета по науке и его космического подкомитета, соответственно, запросили информацию о планах НАСА по приобретению места в Союзе. «После того, как миллиарды долларов налогоплательщиков были потрачены на разработку возможностей для запуска американских астронавтов по американским ракетам с американской земли, Конгрессу важно понимать текущие соглашения НАСА и планы на будущее по достижению Международной космической станции», – написали они.

НАСА не опубликовало собственных показаний разговора между Юрчиком и Рогозиным, и агентство не ответило на запрос о комментарии к российскому заявлению.