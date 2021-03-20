Руководители Apple и Epic планируют дать показания непосредственно в бета-версии Fortnite App Store в мае.

Трудно поверить, что с тех пор прошло всего семь месяцев Загрузка Apple Это электронная игра Из магазина приложений И Epic Games попала в ловушку антимонопольного законодательстваНо вам не придется больше ждать, пока закулисные юридические интриги уступят место драме в зале суда – и это будет происходить до тех пор, пока высшие руководители Apple и Epic не займут позицию.

В официальном досье в пятницу вечером Apple сообщила, что генеральный директор Тим Кук, старший вице-президент Крейг Федериги и генеральный директор Тим Кук Бывший руководитель отдела маркетинга и нынешний руководитель App Store Фил Шиллер Она намеревается дать показания вживую и лично в зале суда среди многих других временных свидетелей. Также должны присутствовать генеральный директор Epic Games Тим Суини и вице-президент Марк Рейн, а также вице-президент Facebook по играм, вице-президент Microsoft по развитию бизнеса Xbox и множество директоров с обеих сторон.

Ожидается, что Шиллер потратит большую часть времени на уклонение свидетеля от 11 часов перекрестного допроса и допроса, что имеет смысл. Он не только отвечал за магазин приложений, который лежал в основе дела, но и некоторые из его электронных писем и электронных писем его подчиненных подвергались тщательной проверке – как в этом случае, так и На антимонопольных слушаниях в сфере высоких технологий в прошлом году, Который закончился Судебный комитет палаты представителей пришел к выводу, что «Apple обладает монопольной властью на рынке магазинов мобильных приложений».

Apple заявляет, что ее руководители «хотят сотрудничать с судом»:

Наши руководители стремятся разделить в суде очень положительное влияние, которое App Store оказал на инновации, экономику во всем мире и качество обслуживания клиентов за последние 12 лет. Мы уверены, что этот случай докажет, что Epic намеренно нарушила свое соглашение только для увеличения своей выручки, что привело к ее удалению из App Store. Поступая таким образом, Epic обошла функции безопасности магазина приложений таким образом, чтобы снизить конкуренцию и подвергнуть конфиденциальность потребителей и безопасность данных огромному риску.

Судебный процесс Первоначально вы должны начать 3 мая., И, как ожидается, продлится несколько недель.

Вы можете найти полный список временных свидетелей и лиц, временно помещенных в карантин, ниже.