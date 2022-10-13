Руководство по сочетанию ремешков Google Pixel Watch Bands с лицами

Pixel Watch питаются от аксессуара широкая полоса и групповые лица, и Google восхитительно создал своего рода руководство по сопряжению.

Например, по умолчанию Активный диапазон Изготовлен из «водостойкой фторкаучука с покрытием soft-touch», что делает его «прочным и удобным». Google говорит, что это «хорошо сочетается с» аналоговое лицо Он описывается как «простой, но элегантный» с поддержкой одного круглого слота для сервопривода. В большинстве объявлений Google используется эта комбинация.

Активный диапазон доступен по адресу обсидианИ каменный угольИ мелИ фундуки Lemongrass, но в конечном итоге превратился в Coral, который, возможно, был Утечка в электронном письме в Google Play.

эластичная лента (Лен, роза, обсидиан), которым является Изабель Олсон (старший директор по дизайну носимых устройств, Nest и CMF через устройства Google). Равный К удобной паре кроссовок лучше всего подходит «Большое количество Циферблат Big Time. Фактически, разные цвета часов и минут подчеркивают двухцветный характер браслета:

«Это действительно растягивает и подходит для вашей жизни», — говорит Олсон. вполне буквально. Когда полоска расширяется, появляется проблеск другого цвета, подчеркивая текстуру.

Вдохновленный одеждой, тканая лента (лемонграссИ кораллИ плющВсе идет хорошо с перспектива перспектива которые показывают время и иллюстрируют пейзаж. Как и в случае с другой тканевой полосой, [watch face] Цвета также соответствуют цветам цветовой гаммы».

Пиксельные часы кожаные ремешки (два тона И сделанный) Хорошо сочетается с любым из основной циферблат (который, как говорят, для любителей печати, потому что Google Sans) или наполненный информацией лицо запрос И четыре слота сложности.

Наконец, есть Металлическая сетка и металлические стяжки Приходит весной 2023 года, хотя мы Вы уже знаете цену:

классический Это обычные часы, а также индикатор даты и погоды в дизайне, напоминающем более традиционные часы. Концентрический Он имеет более технический вид, с цифровым временем и рядами цифр, характерными для часов для дайвинга.

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