Руководство по PSVR2: лучший ресурс для PS5 Virtual Reality

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На этой странице: Руководство по PSVR2: функции и обзор гарнитуры Руководство PSVR2: Контроллеры чувств PSVR2 Руководство по PSVR2: игры и впечатления Руководство по PSVR2: устранение неполадок Руководство по PSVR2: часто задаваемые вопросы

Руководство по PSVR2: функции и обзор гарнитуры

PSVR2 — это новая гарнитура виртуальной реальности от Sony, которая работает вместе с PS5 для создания игр нового поколения. Гарнитура подключается к консоли с помощью одного USB-C шнур, что делает настройку более простой, чем его предшественник. Помимо высокой точности 4K OLED HDR Pad также включает в себя функцию отслеживания взгляда для расширенного просмотра, внутреннее и внешнее отслеживание для контроллеров PSVR2 Sense и механизм вибрации для улучшения обратной связи и уменьшения укачивания.

В этом разделе нашего руководства мы составили список основных функций, включенных в PSVR2:

4K OLED HDR: PSVR2 оснащен панелью 4K OLED HDR, обеспечивающей разрешение до 2040 x 2000 на каждый глаз, что в четыре раза превышает визуальное разрешение оригинальной гарнитуры PSVR. Он также имеет расширенные функции отслеживания взгляда и рендеринга, технологии, которая может сократить вычислительные затраты, направляя большую часть мощности PS5 на отображение объектов, на которые вы на самом деле смотрите.

PSVR2 оснащен панелью 4K OLED HDR, обеспечивающей разрешение до 2040 x 2000 на каждый глаз, что в четыре раза превышает визуальное разрешение оригинальной гарнитуры PSVR. Он также имеет расширенные функции отслеживания взгляда и рендеринга, технологии, которая может сократить вычислительные затраты, направляя большую часть мощности PS5 на отображение объектов, на которые вы на самом деле смотрите. Трассировка изнутри наружу: Вместо того, чтобы полагаться на одну точку отслеживания, как в оригинальной камере PS для гарнитуры PSVR, PSVR2 вместо этого имеет набор из четырех камер внутри самой гарнитуры, которые используются для отслеживания положения новых контроллеров PSVR2 Sense, что означает, что вы можете поворачиваться на 180 градусов. из исходного положения, сохраняя при этом идеальную точность.

Вместо того, чтобы полагаться на одну точку отслеживания, как в оригинальной камере PS для гарнитуры PSVR, PSVR2 вместо этого имеет набор из четырех камер внутри самой гарнитуры, которые используются для отслеживания положения новых контроллеров PSVR2 Sense, что означает, что вы можете поворачиваться на 180 градусов. из исходного положения, сохраняя при этом идеальную точность. Грохот двигателя: PSVR2 имеет встроенный в гарнитуру механизм, обеспечивающий дополнительную обратную связь во время игры. Это означает, что вы сможете физически ощутить воздействие объекта на ваше лицо. Исследования также показывают, что включение этого типа силовой обратной связи может помочь при укачивании, поскольку он обманывает мозг, заставляя думать, что ваше тело движется, тем самым уменьшая ощущение «сонливости», которое может возникнуть во время интенсивного игрового процесса.

Что касается технических характеристик, PSVR2 превосходит оригинальную гарнитуру PSVR во всех измеряемых категориях. Вы можете найти файл PSVR2 против Meta Quest 2 против Valve Index против PSVR: полное сравнение спецификаций По ссылке, но мы включили краткий обзор ниже:

Технические характеристики ПСВР 2 PSVR Предложение OLED OLED Точность 2000×2040 на каждый глаз 960 x 1080 на каждый глаз Частота обновления 120 Гц, 90 Гц 120 Гц, 90 Гц поле зрения ~110 градусов ~100 градусов камеры Четыре для внутреннего и внешнего отслеживания контроллеров PS VR2 Sense. никто коммуникация USB-порт типа C HDMI, USB Мой голос Встроенный микрофон и разъем для стереонаушников Встроенный микрофон и разъем для стереонаушников комментарий Грохот двигателя никто

Руководство PSVR2: Контроллеры чувств PSVR2



Контроллеры PSVR2 Sense Это новые контроллеры движения для использования с гарнитурой PSVR2, которые заменят PS передача Жезлы, используемые в оригинальном PSVR. Эти устройства используют отслеживание наизнанку для определения своего положения, что означает, что они отслеживаются массивом камер внутри самой гарнитуры PSVR2, что означает, что они никогда не потеряют свое положение, даже если вы отойдете от их исходного положения. Помимо улучшенного отслеживания, они также оснащены рядом технологий, взятых из контроллера DualSense.

В этом разделе нашего руководства мы описали некоторые ключевые функции контроллеров PSVR2 Sense ниже:

Новые элементы управления: В отличие от стиков PS Move, новые контроллеры PSVR2 Sense имеют аналоговый джойстик для каждого большого пальца и соответствуют входам традиционного контроллера DualSense с кнопками «Квадрат» и «Треугольник» на левой панели и кнопками «Круг» и «Крест» на правой панели.

В отличие от стиков PS Move, новые контроллеры PSVR2 Sense имеют аналоговый джойстик для каждого большого пальца и соответствуют входам традиционного контроллера DualSense с кнопками «Квадрат» и «Треугольник» на левой панели и кнопками «Круг» и «Крест» на правой панели. датчик пальца: Контроллеры PSVR2 Sense могут определять, держите ли вы пэд. Это позволит вам совершать более естественные жесты руками в игре, позволяя сжать кулак или поднять ладонь в зависимости от контекста вашей ситуации.

Контроллеры PSVR2 Sense могут определять, держите ли вы пэд. Это позволит вам совершать более естественные жесты руками в игре, позволяя сжать кулак или поднять ладонь в зависимости от контекста вашей ситуации. Тактильная обратная связь: Как и контроллер DualSense, контроллеры PSVR2 Sense включают тактильную обратную связь, что позволяет вам испытывать более конкретные «текстуры» при каждом взаимодействии.

Как и контроллер DualSense, контроллеры PSVR2 Sense включают тактильную обратную связь, что позволяет вам испытывать более конкретные «текстуры» при каждом взаимодействии. Адаптивные триггеры: Опять же, как и контроллер DualSense, контроллеры PSVR2 Sense включают адаптивные триггеры. Это означает, что, в зависимости от игры и сценария, вы будете чувствовать сопротивление в триггерах, когда выполняете напряженную деятельность, например стреляете из оружия.

Руководство по PSVR2: игры и впечатления

Мы уже создали PSVR2 — отличное железо, но без программного обеспечения оно бы ничего не стоило. В этом разделе нашего руководства мы отслеживаем все игры и возможности, которые появятся в гарнитуре. Эти страницы будут обновляться в режиме реального времени по мере объявления и публикации новых названий, поэтому не стесняйтесь добавлять их в закладки для получения последней информации.

Руководство по PSVR2: устранение неполадок

У вас проблемы с гарнитурой PSVR2? Помощь рядом! Будь то поиск идеального решения или преодоление раздражающего раздражения, в этом разделе нашего руководства мы собрали несколько советов и рекомендаций по устранению неполадок, которые помогут вам получить максимальную отдачу от гарнитуры виртуальной реальности Sony следующего поколения.

Руководство по PSVR2: часто задаваемые вопросы

Чтобы дополнить наше руководство по PSVR2, мы собрали некоторые часто задаваемые вопросы о гарнитуре с четкими и краткими ответами. Они включают в себя множество тем, в том числе цену, возможность воспроизведения без проводов или поддержку 3D Blu-ray. Мы ответим на все ваши вопросы и со временем расширим этот раздел.

Это спасает нас Руководство по PSVR2, но это постоянно развивающаяся страница, которую мы будем обновлять, добавляя новую информацию в течение срока службы гарнитуры. Таким образом, рассмотрите возможность добавления этой страницы в закладки и регулярно проверяйте последнюю информацию о новой гарнитуре виртуальной реальности Sony.