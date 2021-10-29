Руководство Apple решило проблему отсутствия Face ID и сенсорных экранов на Mac

в Интервью С участием Журнал “Уолл Стрит Джоанна Стерн, пара руководителей Apple, обратилась к тому, что, вероятно, является наиболее спорным, и рассказала о недостающих функциях Mac – Face ID и сенсорном экране.



Одна из самых больших критических замечаний в адрес Mac – отсутствие Face ID. С момента запуска Face ID в Iphone X, некоторые задавались вопросом, перенесет ли Apple его на Mac. отчет Ранее в этом году Было высказано предположение, что это произойдет в будущем, но новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с выемкой и без Face ID вернули дебаты в мейнстрим.

Том Богер, вице-президент Apple, рассказывает о том, почему на Mac отсутствует Face ID IPAD и маркетинг продуктов Mac, Stern ID подключения Более удобно на Mac, так как руки пользователей уже находятся на клавиатуре.

Touch ID‌ в правом верхнем углу клавиатуры позволяет пользователям легко пройти аутентификацию, просто приложив палец к сенсору. Однако предполагается, что Face ID на Mac будет проще, поскольку Mac разблокируется, как только пользователь смотрит на экран, аналогично поведению Face ID на iPhone‌ и iPad‌.

А Face ID? Когда я смотрю в гигантскую выемку своего ноутбука, я удивляюсь, почему я не могу открыть устройство лицом. Г-н Богер сказал, что Touch ID больше подходит для ноутбука, потому что ваши руки уже прикреплены к клавиатуре.

Еще одна горячая тема для обсуждения Mac – возможности сенсорного экрана. Идея заключалась в том, что, если бы Mac получил сенсорный ввод, это снизило бы продажи iPad. Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке оборудования, очевидно, согласился и сказал, что Apple не чувствовала необходимости делать это.

«Мы делаем лучший в мире компьютер с сенсорным экраном для iPad. Он полностью оптимизирован для этого. И Mac полностью оптимизирован для косвенного ввода. Мы действительно не чувствовали никакой причины менять это», – сказал Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратному обеспечению. в Apple Engineering, – сказал Майн.

Тернус и Богер также ответили на более конкретные вопросы о недавно выпущенных 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro и микросхемах Apple в целом. Новые MacBook имеют оперативную память, не обновляемую пользователем, поэтому объем оперативной памяти не может быть увеличен в будущем, если пользователь обнаружит, что ему требуется больше памяти, чем то, что поставляется с компьютером.

Оба руководителя заявляют, что «унифицированная архитектура памяти» Apple обеспечивает более высокую производительность на компьютерах Mac с микросхемой Apple, предполагая, что аналогичные уровни производительности не были бы достигнуты без UMA.

Новые MacBook Pro возвращают многие функции, которыми пользовались пользователи Mac, которые были упущены во время редизайна ноутбука в 2016 году. В частности, Apple вернула дополнительные порты, такие как HDMI и MagSafeУдалите Touch Bar, улучшите отображение и многое другое.

В целом, говоря об отмене изменений в этом году, Богер сказал Стерну, что Apple «всегда прислушивается к своим клиентам», а это означает, что в конечном итоге ей необходимо отменить некоторые из своих предыдущих дизайнерских решений Mac.

«Мы постоянно прислушиваемся к мнению наших клиентов, и в этой новой линейке MacBook Pro мы решили внести некоторые изменения, потому что мы делаем гораздо больше на Mac», – сказал Том Богер, вице-президент Apple по маркетингу продуктов Mac и iPad. , сказал мне. Запустите это с помощью переводчика с английского на английский, и все станет ясно: мы ошибались.

в полная статьяСтерн также рассматривает новый MacBook Pro, высоко оценивая возвращение большего количества портов, полноразмерных функциональных клавиш и многого другого.