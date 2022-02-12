Руководство Lost Ark Powerpass: как получить бесплатные персональные бонусы

Ковчег Утраченного Завета и его повествование передать власть Прибыть. Игра уловила дух времени, и только время покажет, понравится ли эта MMO многим игрокам, чтобы пройти дистанцию. В отличие от других MMO-игр, Lost Ark специально ориентирована на игроков с раздвоением личности. На уровне учетной записи доступно несколько различных игровых систем, таких как уровень списка, крепости и фолиант авантюриста, и игра также поддерживает возможность передачи ресурсов между персонажами. Поскольку большая часть эндгейм-контента Lost Ark переполнена так часто, что в нее можно играть только для каждого персонажа, игрок, состоящий из нескольких персонажей, который регулярно проходит эндгейм-контент, сможет заработать больше наград, чем игрок, который только играет одного персонажа.

Но у кого есть время, чтобы повысить уровень нескольких персонажей? Хотя процесс прокачки Lost Ark не так уж велик по сравнению с некоторыми другими MMO-играми, многократное прохождение сюжета игры добавляет многого. К счастью, разработчики Smilegate RPG знают об этом и придумали хороший способ для игроков, у которых может не быть времени для улучшения нескольких персонажей, чтобы они могли воспользоваться преимуществами наличия списка из многих персонажей максимального уровня. Это называется PowerPass. Вот как это работает.

Объясните потерянный корабль Powerpass

Что может быть лучше персонажа, готового к концу? Трое из них.

После завершения основного сюжета игры (кульминацией которого станет задание «Подарок Илин» в регионе Северный Верн) Powerpass будет отправлен на вашу учетную запись через внутриигровую почтовую систему. Что такое PowerPass? По сути, это повышение уровня, которое, если оно заявлено, позволяет персонажу, который использовался для обхода сюжетной линии Lost Ark. На экране выбора персонажа вы увидите гигантскую кнопку Powerpass при выборе персонажей, которые могут использовать пропуск. Оттуда вы можете просто провести пальцем по нужному персонажу. Это довольно просто.

Более сложным является то, что на самом деле делает Powerpass. Он она Уровень 50 не дает вам мгновенных персонажей. Вместо этого использование Powerpass для персонажа открывает так называемый Путь авантюриста. Это сильно сжатый компромисс, фактически являющийся версией Cliff Notes истории Lost Ark, рассказанной NPC Beatrice. Курс «Авантюристы» научит вас основам вашего класса, как только вы достигнете 50-го уровня, объяснит вам, как работают системы развития игры, и позволит вам быстро заново пережить некоторые ключевые моменты истории. По завершении трека «Авантюристы» вы обнаружите себе нового владельца 50-го уровня, оснащенного снаряжением, подходящим для эндгейм-контента Верна.

Невероятно, не так ли? Что ж, пристегнитесь, потому что эта сделка становится все слаще. После того, как предоставленный Powerpass будет использован для завершения основной истории, второй полностью бесплатный Powerpass будет снова отправлен по внутриигровой почте.. Это означает, что вам нужно всего лишь один раз завершить весь процесс прокачки Lost Ark, чтобы в основном подготовить трех персонажей к финальной игре.

Получение двух Powerpass бесплатно значительно экономит время и помогает освободить игровое пространство для ограниченных во времени игроков, которым может не хватать времени для участия в масштабной MMO, как это делают другие. Это также отличный способ испытать больше из 15 классов Lost Ark, что позволит вам испытать больше того, что может предложить Lost Ark. С тремя классами экстремальных уровней у вас может быть класс максимального уровня, который выполняет каждую из трех игровых ролей: танк, поддержка и ДПС. Или вы можете просто использовать Powerpasses на занятиях, которые, по вашему мнению, кажутся интересными. это твой выбор. Если вы впервые погружаетесь в Arkesia, обязательно прочитайте «Руководство для начинающих Lost Ark», где вы найдете важные советы, которые помогут вам начать работу.