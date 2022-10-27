Руководство SSIE отмечает успехи осени 2022 года

Осенний семестр начался в Бингемтонском университете, и студенты, преподаватели и сотрудники факультета системных наук и промышленной инженерии Инженерной школы Томаса Дж. Уотсона были заняты занятиями, исследовательскими проектами и многим другим.

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Доцент Бинг Си Она возглавляет исследования по двум грантам Национального института здравоохранения в сотрудничестве с коллегами из клиники Мэйо и Гарвардского университета: «На пути к точному фенотипическому обнаружению обструктивного апноэ во сне с помощью всестороннего многоэтапного анализа данных» (242 770 долларов США) и «Сон и сердечно-сосудистые заболевания». Здоровье в объединенных латиноамериканских / латиноамериканских поздних подростков / молодых взрослых США» (165 418 долларов США).

Исследовательская группа в составе Доцент Неха Патанкар Она создала модель энергетического сектора Европы и модель газовой сети для анализа многих возможных путей обеспечения полной независимости от российского природного газа. Патанкар — аналитик по исследованию операций, специализирующийся на исследованиях в области энергетических систем и моделирования энергетических систем.

Доцент Юнван И Сон Хун Чон появился в обзор Ватсона Журнальная история о преподавателях Watson College, изучающих автономные системы. Особое внимание уделяется работе Ванга над автономными транспортными средствами с Технологическим институтом Веллора (VIT) в Тамил Наду, Индия, и исследованиям Чанга по улучшению транспортного потока.

Джордж Клэр Профессор системных наук Луи Роша, доктор философии 97опубликовал статью в Связь с природой Около «Влияние на максимизацию в логических сетях». Определение влияния узлов в сетях имеет решающее значение для понимания и управления реальными системами, и в этой статье разрабатывается метод оптимизации, основанный на хорошо изученной проблеме, чтобы максимизировать влияние операций распространения в социальных сетях.

Студенческие новости

преимущество в обзор Ватсона В исследовании обсуждались лучшие крупные выпускные проекты на 2021-2022 годы команды SSIE, которой было поручено разработать беспилотную систему контроля оборудования солнечной энергетики с использованием программы дистанционного контроля качества солнечных панелей с использованием тепловизора. Проект реализован за счет гранта фонда «Авангрид».

новости колледжа

Профессор Хироки Саяма Получил награду президента Университета штата Нью-Йорк за выдающиеся достижения в работе преподавателей и награду вице-канцлера за выдающийся директор-выпускник. Октябрьский прием отметил его достижения.

Доцент Гарольд Льюис ’77, MS ’86, доктор философии ’95, вышел на пенсию в конце весеннего семестра после 24 лет обучения в Watson College. Он продолжит консультировать нескольких студентов Уотсона на протяжении всего их академического пути, а также планирует заниматься генеалогией, общаться со своим маленьким внуком и проводить больше времени на своей ферме за границей в Пенсильвании.

Новости выпускников

Мухаммад Юнус, MS ’00, старший вице-президент по производственным операциям Texas Instruments (TI) курирует производство полупроводников компании по всему миру. Этот глобальный охват включает производство, сборку и тестирование микросхем на 15 собственных производственных площадках по всему миру, а также производство и распространение продукции за рубежом. Ранее в этом году он рассказал о том, как университет Бингемтона и колледж Уотсона повлияли на его мышление и карьеру.

Эми Бут ’04, MS ’22И Анемоны Касасбех Признана среди 25 лучших женщин в области искусственного интеллекта по версии RE • WORK, возглавляемой женщинами компании, объединяющей мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Бут, директор по трансформации врачебной практики и аналитике эффективности в United Health Services, является выпускником магистра наук по программе Health Systems Concentration. Аль-Касасбех — аспирант программы «Промышленная и системная инженерия», бывший научный сотрудник Института системного превосходства Уотсона (WISE) и специалист по данным в United Health Services.