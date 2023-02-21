Румыния приостанавливает деятельность Российского центра культуры и науки в Бухаресте

Власти Румынии решили приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Бухаресте, который, по их словам, превратился в «инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений России в Украине».

Министерство иностранных дел Румынии (MAE) сообщило, что Посол России в Бухаресте (на фото) Он был вызван в министерство во вторник, 21 февраля, чтобы сообщить ему об этом решении.

«Российскому послу напомнили о неоднократных ситуациях, в которых Центр преднамеренно совершал акты искажения действительности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения. Эти промахи усилились и приобрели новые акценты особой опасности в последний период, после Российская Федерация начала агрессивную войну против Украины». пресс-релиз.

В министерстве также заявили, что своими действиями «центр непоправимо отклонился от своих естественных целей продвижения культурных связей и, к сожалению, превратился в инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений, совершенных Российской Федерацией в Украине».

Деятельность центра будет приостановлена ​​не позднее 20 августа 2023 года, так как должны быть завершены административные процедуры, связанные с этой процедурой.

Российский центр культуры и науки в Бухаресте создан на основе соглашения между правительствами Румынии и России об условиях открытия и деятельности Румынского института культуры в Москве и Российского центра культуры и науки в Бухаресте, подписан в Москве 9 июля 2013 года.

На основании вышеуказанного соглашения 15 мая 2015 года состоялось открытие Русского культурного центра в Бухаресте.

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(Изображение предоставлено: Income Images/George Callen)