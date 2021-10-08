Солт-Лейк-Сити, Юта – Путешествие из Солт-Лейк-Сити в Казань, Россия, протяженностью 5670 миль закончилось поражением капитана «Реал Солт-Лейк-Сити» Альберта Руснака после того, как автогол Милана Шкриняра на 24-й минуте оказался решающим в поражении Словакии от России со счетом 1: 0.

Руснак стартовал на скамейке запасных со Словакией, но появился на 64-й минуте в надежде на счётчик. Он сразу же занял 10 место в Словакии, опередив топ-менеджера Марека Хамсика.

Под плавающей цифрой 10 «Руснак» путешествовал по всей ширине поля в пределах атакующей трети. Ваша прибыль часто ограничивается попыткой добавить возможности для забивания голов.

Несмотря на преобладание 74% против 26%, «Руснак» и Словакия не смогли найти никакого ответа на удушающую оборону России. Когда на матч вышел Руснак, Россия наняла еще одного центрального защитника, который создал пять защитников на своей линии защиты. Словакия доминировала в матче, но не смогла пробить линию обороны России.

Лучший момент матча для Словакии наступил на 76-й минуте, когда нападающий Иван Шранц оказался в ситуации один на один, но его помешал российский вратарь Матвей Сафонов.

В результате проигрыша шансы Словакии на квалификацию на чемпионат мира по футболу в следующем году уменьшились. В настоящее время они занимают четвертое место в группе H с девятью очками в семи сыгранных играх.

Следующий матч Словакия сыграет с Хорватией, которая находится на вершине группы H, в Осиеке, Хорватия, в понедельник, 11 октября, начало в 12:45.

Очередная потеря для Словакии и их мечты о чемпионате мира по сути закончатся. Победители групп автоматически проходят квалификацию на чемпионат мира, а занявшие второе место проходят в матчи плей-офф. Поскольку в отборочном цикле чемпионата мира осталось всего три матча, Словакии предстоит догнать Россию, которая делит с Хорватией первое место в группе с 16 очками после последнего результата.