Русская двойница Скарлетт Йоханссон с 10,2 миллионами подписчиков плакала на премьере фильма в Москве, потому что никто не обратил на нее внимания

Русская двойница Скарлетт Йоханссон с 10,2 миллионами подписчиков, которые захватили TikTok — ее самое популярное видео набрало 108 миллионов просмотров — открыто говорила о недостатках славы как «двойника».

После получения 1,5 миллиона просмотров в течение нескольких часов после публикации своего первого «видео Скарлетт» на платформе в феврале 25-летняя Екатерина Шумская, или просто Кейт Шумская, как ее называют в TikTok, получила угрозы убить своего персонажа, когда она наряжалась. в роли актрисы в «Призраке в доспехах» для косплея.

Положительным моментом является то, что ее сходство с гламурной звездочкой «Мстители» и «Трудности перевода» позволило ей в мае бросить свою работу менеджера по продажам в строительной компании за 6250 фунтов стерлингов и переехать из своего родного города Майкопа в столицу России Москву. .

Но несмотря на поддержку рекламного агентства, вместо ожидаемого бурного приема, Кейт сказала: «В России нет культуры профессиональных геев.

«Когда я стала очень популярной в Интернете, я переехала в Москву, чтобы работать моделью, но до сих пор не знаю, что происходит.

«Меня сюда привело рекламное агентство, но, честно говоря, в России не знают, что со мной делать.

«Я хотел бы когда-нибудь снять серию видеороликов о том, как я еду в Америку, чтобы встретиться с самой Скарлетт Йоханссон.

«Мои последователи всегда спрашивают, разговаривал ли я с ней раньше или знает ли Скарлетт, был ли я рядом, и я не знаю ответа».

Кейт, самое известное видео, в котором она ела суши в костюме Черной вдовы и собрала 108 миллионов просмотров, не обращает внимания на огромное количество подписчиков и пытается использовать свою популярность как ступеньку в модельном бизнесе — как она сама, а не как двойник Скарлетт Йоханссон.

Кейт хотела бы когда-нибудь встретиться со Скарлетт Йоханссон (PA Real Life, Анна Фролова @ pear.ly)

«Я хочу жить своей жизнью, а не жизнью Скарлетт», — сказала она.

Заядлая спортсменка, которая в школьные годы тренировалась, чтобы стать профессиональным гандболистом — карьера, омраченная травмой в 17 лет, — впервые услышала от одноклассников, что она похожа на голливудскую звезду.

«Некоторые из моих школьных друзей пришли ко мне, когда мне было около 12 лет, и показали мне фотографию, и я сказал:« Это я? «

История продолжается

Катя уволилась с работы в сфере недвижимости и переехала в столицу (PA Real Life, Анна Фролова @ pear.ly)

«Они сказали:« Нет, в детстве это была Скарлетт Йоханссон », и я был очень удивлен. Так что я знал, что какое-то время выгляжу как она, но я ничего об этом не думал».

В семнадцать лет она увлеклась модельным бизнесом в южном городе, где выросла, но вскоре сдалась.

«Я впервые начала работать с предшественником TikTok, когда мне было 17 лет», — сказала она.

Настоящая Скарлетт Йоханссон на фан-мероприятии Avengers Endgame (Ян Уэст / Пенсильвания)

«Я был очень популярен в моем регионе России, но мне так скучно и раздражали постоянные комментарии и сообщения, что я удалил свою страницу всего через две недели».

Вместо этого она нашла работу в офисе и быстро поднялась до должности менеджера по продажам и в 22 года купила квартиру и машину, несмотря на свою мизерную зарплату.

Но к 2020 году она почувствовала, что в ее жизни чего-то не хватает.

«Я начала получать достаточно от своей работы и думала, что она не приносит мне того дохода, которого, как я чувствовала, я заслуживала», — сказала она.

«Для меня как женщины очень важны признание и похвала.

«Честно говоря, однажды утром я проснулся и подумал:« Моя молодость проходит мимо меня, и скоро меня никто не заметит ». «

Кейт всегда знала о сходстве, но до недавнего времени ни о чем не думала (PA Real Life, Анна Фролова @ pear.ly)

Поэтому, несмотря на неодобрение родителей, Кейт решила бросить работу и осуществить свою мечту стать моделью.

«Мои родители до сих пор не понимают. Они не хотели, чтобы я уволился с работы. Они думали, что я не буду зарабатывать достаточно модели для рекламы».

«У меня было фиксированное 700 долларов (521 фунт стерлингов) в месяц, и мои родители не хотели, чтобы я отвернулся от этого.

«Но я принял решение, я ушел, и что ж, оно того стоило».

И до того, как Кейт сделала свои объявления, она уже стала интернет-знаменитостью.

Она сказала: «Тогда все говорили о TikTok.

Катя стала популярным блогером в России (PA Real Life, Анна Фролова @ pear.ly)

Итак, я решил посмотреть, о чем идет речь.

В то время был популярный хэштег под названием «На кого я похож?» » В России.

«Люди снимали себя на видео с закадровым голосом:« Люди говорят, что я похож на Конора МакГрегора, на кого вы похожи? » «

«Я сделал простое видео своего лица с закадровым голосом, и в течение двух часов меня заметили ведущие российские блоггеры, и я получил более миллиона просмотров на моем первом TikTok.

«Миллионы последователей, в основном мужчины, из Америки, Колумбии, Бразилии и Чили, комментировали и спрашивали, разговаривал ли я со Скарлетт или она знала, что я существую».

Сначала Кейт наслаждался вниманием и вновь обретенной славой, когда ему приходилось иметь дело с прибыльными рекламными контрактами и его попросили переехать в Москву.

Кейт не знает, знает ли настоящая Скарлетт Йоханссон, изображенная здесь в 2008 году, существует ли она вообще (Ян Уэст / Пенсильвания)

«Это секрет того, сколько я сейчас зарабатываю, но давайте просто скажем, когда я работал в строительной компании, я не мог платить своим родителям денег, чтобы поддержать их, теперь я могу каждый месяц. Они не хотят соглашаться это, но они знают, что это мой выбор », — сказала она.

Интернет-известность имела и обратную сторону.

Она сказала: «Когда Скарлетт Йоханссон обвинили в« отбеливании »азиатского персонажа в« Призраке в доспехах », некоторая критика в конечном итоге была направлена ​​на меня как на двойника.

Некоторые люди сказали: «Давайте убьем ее», когда я попытался «сыграть» роль Скарлетт из этого фильма.

«Люди со всего мира переоделись этим персонажем, но решили напасть на меня, потому что я похож на двойника. Это было очень неприятно»,

Тем не менее, Кейт может видеть будущее для себя в качестве косплеера, что является другим словом для обозначения ее образа, который одевается как популярный персонаж, несмотря на негативы, но больше в США, Европе или Южной Америке, а не в ее родной стране, потому что там Больше. возможности за рубежом.

Кейт воплощает в жизнь свою мечту стать моделью (PA Real Life, Анна Фролова @ pear.ly)

Она сказала: «В России действительно нет профессии косплеера, поэтому я бы хотела побывать в этих других местах — хотя я не буду там постоянно жить.

«Когда-то мои последователи со всего мира уговорили меня пойти на премьеру фильма« Черная вдова »в Москве в роли Скарлетт, в которой она играла главную роль.

«Я оделся и поехал в центр города с фотографом, но меня никто не увидел. Люди смотрели на меня, как на чудака!»

«Мне было так стыдно, что я заплакал и побежал в кафе, чтобы переодеться.

По иронии судьбы, в туалете, как только я снял свой костюм черной вдовы, ко мне подошла девушка и спросила: «Часто ли вам говорят, что вы похожи на Скарлетт Йоханссон?» «Я только что плакал!»

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