entertainment

Русская история или фантастика? Границы размыты в театре Гамм «Описание ночи»

16 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva

Если вы сделали паузу после прочтения «90 лет российской истории» в описании открытия сезона Театра Гамм, вы упустили истинную суть спектакля.

Художественный руководитель Тони Эстрелла, руководивший «Описанием ночи», описывает его как «магический исторический реализм» с «ревущим комедийным духом», который заставляет зрителей сомневаться в грани между правдой и ложью.

Эстрелла также не упускает из виду выбор времени для этой получившей премию Оби пьесы, написанной американским драматургом Радживом Джозефом, в сегодняшней политически напряженной атмосфере.

«Сейчас в нашей жизни есть удивительное эхо этого», — говорит он.

С восемью актерами, работающими без акцентов, чтобы сделать пьесу более доступной, переключаясь между тремя разными временными рамками, пьеса рассказывает историю современной советской империи и взаимосвязь истории, мифа и заговора.

на этапе:Кризис СПИДа отразился на открытии сезона Trinity Rep, состоящем из двух частей.

От взгляда 1920-х годов на русского писателя Исаака Бабеля во время польско-советской войны до истории любви 1989 года агента КГБ и женщины из Дрездена, за которой он шпионил, до авиакатастрофы 2010 года, в которой погибла большая часть польского правительства. Ночь» эпична по размаху.

«Персонажи движутся вперед и назад во времени, что придает им волшебный элемент исторического реализма», — говорит Эстрелла. «Здесь происходят вещи, которых не бывает в реальной жизни. Мы добираемся до более глубоких элементов правды и лжи».

Эстрелла объясняет, что Джозеф предполагает, что Вавилон и другой персонаж не умерли из-за своей веры, а десятилетиями жили в стране.

На сцене в Провиденсе:«TINA: The Tina Turner Musical» начинает национальный тур в PPAC

Художественный руководитель Gamm Тони Эстрелла, отражаясь в зеркале, изображает Джеффа Черча и Габриэля Макколи на переднем плане.

«Расписания сталкиваются в этих безудержных фантастических полетах, приостановленных из-за поворотов монументальных исторических событий, таких как катастрофа польского самолета и падение Берлинской стены в 1989 году», — говорит он.

READ  МТС открывает 5G-центр в Санкт-Петербурге

У нынешнего президента России Владимира Путина также есть роль в «Описании ночи» в ледяном характере Львовой, вдохновленном работой Путина в КГБ с тайной полицией в Дрездене в 1989 году и его восхождением к президентскому посту.

Эстрелла говорит, что историческая пауза, которую дает пьеса, глубока.

более:Что театральная труппа Уилбери делает в Провиденсе в этом сезоне? Вот состав

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.