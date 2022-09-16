Русская история или фантастика? Границы размыты в театре Гамм «Описание ночи»

Если вы сделали паузу после прочтения «90 лет российской истории» в описании открытия сезона Театра Гамм, вы упустили истинную суть спектакля.
Художественный руководитель Тони Эстрелла, руководивший «Описанием ночи», описывает его как «магический исторический реализм» с «ревущим комедийным духом», который заставляет зрителей сомневаться в грани между правдой и ложью.
Эстрелла также не упускает из виду выбор времени для этой получившей премию Оби пьесы, написанной американским драматургом Радживом Джозефом, в сегодняшней политически напряженной атмосфере.
«Сейчас в нашей жизни есть удивительное эхо этого», — говорит он.
С восемью актерами, работающими без акцентов, чтобы сделать пьесу более доступной, переключаясь между тремя разными временными рамками, пьеса рассказывает историю современной советской империи и взаимосвязь истории, мифа и заговора.
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От взгляда 1920-х годов на русского писателя Исаака Бабеля во время польско-советской войны до истории любви 1989 года агента КГБ и женщины из Дрездена, за которой он шпионил, до авиакатастрофы 2010 года, в которой погибла большая часть польского правительства. Ночь» эпична по размаху.
«Персонажи движутся вперед и назад во времени, что придает им волшебный элемент исторического реализма», — говорит Эстрелла. «Здесь происходят вещи, которых не бывает в реальной жизни. Мы добираемся до более глубоких элементов правды и лжи».
Эстрелла объясняет, что Джозеф предполагает, что Вавилон и другой персонаж не умерли из-за своей веры, а десятилетиями жили в стране.
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«Расписания сталкиваются в этих безудержных фантастических полетах, приостановленных из-за поворотов монументальных исторических событий, таких как катастрофа польского самолета и падение Берлинской стены в 1989 году», — говорит он.
У нынешнего президента России Владимира Путина также есть роль в «Описании ночи» в ледяном характере Львовой, вдохновленном работой Путина в КГБ с тайной полицией в Дрездене в 1989 году и его восхождением к президентскому посту.
Эстрелла говорит, что историческая пауза, которую дает пьеса, глубока.
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«Это холодная война, которую я пересмотрел, и мы должны подумать о том, где мы находимся сегодня. На самом деле это не дает нам ответов, потому что теория заговора одного человека является истиной в последней инстанции для другого».
Он добавляет, что зрители также выигрывают от роли театра как лучшего способа рассказать историю.
«Актеры опытные, опытные лжецы», — смеется Эстрелла. «Мы быстро играем с фактами, и когда мы что-то меняем, мы оставляем людей в недоумении. Рассказывание историй — такой натянутый канат. Вы смотрите на вымысел, чтобы дополнить факты и сделать эти факты правдоподобными».
Что же касается заговоров, выдвинутых Джозефом в «Ночном ряду», то режиссер говорит, что создание подобных теорий импонирует человеческой природе.
«Мы все сторонники теории заговора в той или иной степени, — говорит он. — Мы хотим, чтобы это имело смысл, потому что это удовлетворяет нашу большую потребность в порядке».
Другие спектакли в этом сезоне будут показаны в Театре ГАМ
«потеет» Линн Ноттэдж, 3–27 ноября
«Это замечательная жизнь: радиоспектакль в прямом эфире», По материалам Джо Лэндри, 9–24 декабря.
«Целитель» Брайан Фрил, 12–29 января
«Плохие евреи», Джошуа Хармон, 2–26 марта
«дети,» Люси Кирквуд, 27 апреля — 14 мая.
если вы идете …
что или что: Ночной класс Раджива Джозефа
куда: Театр GAM, бульвар Джефферсона, 1245, Уорик
Когда: до 9 октября
билеты: 55 – 65 долларов США (38 долларов США за предварительное выступление 16–18 сентября)
информация: gammtheatre.org/describe
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