Русская колонизация Аляски (эпоха Баранова, 1799-1818)
По сценарию Андрея Вальтеровича Гриноффа
Перевод Ричарда Л. Бланда
University of Nebraska Press
Книга «Русская колонизация Аляски» – это долгожданная книга. Но опять же, по очень уважительной причине. Собственно, их четыре. Во-первых, важные документы для такого научного исследования находятся не на Аляске – или в Соединенных Штатах, если на то пошло. Во-вторых, документы в России написаны на древнерусском языке, поэтому для их интерпретации может потребоваться классический русский ученый. В-третьих, недостаточно научных исследований в зарубежных архивах. Вам нужен качественный переводчик. Наконец, в-четвертых, трудно найти научную журналистику, которая хотела бы опубликовать книгу с ограниченным потенциалом продаж. Но эта книга сохранила четыре недостатка.
В целом книга является преобладающим научным изданием. Он хорошо продуман, снабжен комментариями и не стесняется размещать «элементы» оскорбления в публикациях США. Например, говоря о русских миссионерах в Кадьяке, «большинство из них впали в аморальность, брали женщин, рожали детей, начали пить, короче говоря, и стали презренными даже с благословения самих алеутов». Это приземленный роман о двух десятилетиях российского колониализма, который часто упускается из виду на уроках истории Аляски. Эта работа дает читателю – и историку – возможность заглянуть в жестокую эпоху. Как и золотая лихорадка, меховая лихорадка была сумасшедшим стремлением к прибыли, не соблюдающим никаких законов о прибылях.
Это была кровавая эпоха, большую часть которой составляла борьба коренных народов с туземцами. Это книга не для слишком чувствительного историка. Это история 19 лет, полная ошибок за ошибкой за ошибкой за коррупцией. Российская колонизация Аляски – прекрасная проверка всех прыщей, родинок и черных точек той эпохи. Даже с удивительными русскими именами – полностью оригинальными – книга должна быть обязательной для каждой категории в истории Аляски.