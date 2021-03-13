Русская кукла 2 серия в Schitt’s Creek, актриса Энни Мерфи – Синема Экспресс

Chet Creek Актрисе Энни Мерфи связали главную роль Русская матрешка Второй сезон на Netflix.

Новости о кастинге Мерфи появились, когда сериал недавно начал производство во втором сезоне. Подробностей о роли Мерфи в сериале нет.

Энни Мерфи наиболее известна по роли Алексис Роуз в популярном комедийном сериале. Chet Creek. Эта роль принесла ей премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном фильме 2020 года, который был частью исторического размаха комедийных категорий на «Эмми». Мерфи также недавно был номинирован на «Золотой глобус» за последний сезон шоу.

Актер также должен сыграть в сериале AMC. Кевин был нахрен сам, Где она играет домохозяйку в ситкоме, пытающуюся вырваться за пределы своей жизни.

Русская матрешка Премьера первого сезона состоялась в 2019 году, а вскоре после этого был продлен. В нем Наташа Лионн играет женщину из Нью-Йорка, которая бесконечно посещает вечеринку по случаю дня рождения только для того, чтобы умереть, и ночь повторяется снова и снова. В первом сезоне также снимались Грета Ли, Юул Васкес, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт.

В главных гостевых ролях выступили Хлоя Севиньи, Даша Поланко, Брендан Секстон III, Ребекка Хендерсон, Джереми Поуп, Рич Раджан и Джоселин Бо.

Примечательно, что шоу было номинировано на 13 премий «Эмми» за свой первый сезон и в конечном итоге выиграло три. Леон получил одну из номинаций на лучшую женскую роль в комедийном фильме, а сам сериал был номинирован на лучший комедийный сериал.