Завершение праздничного сезона Erewon Arts Center отметил праздничным вечером русской культуры, на котором присутствовали в качестве почетных гостей Посол Российской Федерации на Филиппинах Марат Павлов и его супруга Ирина Павлова. атташе по культуре. Нина Пракапович.

Это второй визит Ари Вона к российским официальным лицам. Последний раз это было в декабре 2017 года, когда на Erehwon выступали танцоры ВИХР из Владивостока. В этом году Ирион ответил на этот жест гостеприимства культурной ночью, посвященной русским песням и танцорам в исполнении филиппинских талантов.

В своем приветственном слове на Культурной ночи 2021 президент Erehwon Art Foundation Хесус Варела сказал, что в период пандемии Erehwon удваивает свои цели по продвижению искусства, в котором никогда не должно быть препятствий человеческим творческим способностям и воображению. Для Центра большая честь принимать в качестве высоких гостей дипломатов из страны, которая была признана одной из сторонников и оплотов мира искусства.

Эревон был назван культурным центром для масс, который участвовал в культурных обменах многих своих художников, а также принимал художников из других стран.

В своем ответе посол Павлов отметил, что такие мероприятия — это возможность показать нам богатство нашей культуры. Это признание того, что музыка универсальна, что содействие дипломатии через музыку и искусство — лучший способ установить культурные связи, и это большой знак человеческого уважения и восхищения.

Это межкультурное мероприятие также своевременно, потому что 28 декабря исполняется 30 лет.у Год, когда Филиппины официально признали Российскую Федерацию в своих двусторонних соглашениях. С тех пор Филиппины и Российская Федерация поддерживают дружеские и расширяющиеся отношения.

Визит уважаемого посла стал возможностью продемонстрировать таланты членов Совета искусств Архуна в области музыки и танца, а также поводом для постоянной демонстрации его работ в галереях.

Среди гостей был д-р. Милтон Амаюн, президент Центра Ючэнкоу. Г-н Крис Меладо, художественный руководитель Культурного центра Филиппин; Г-жа Джон Далисей, реставратор и соучредитель Iriwon; Попечитель Эрехвона Джаспер Филория и генеральный директор Rockspeed, Атти. Сэмюэл Торрес, корпоративный секретарь группы компаний Yuchengco, бывший заместитель государственного секретаря по бюджету Агнес Байлен и скульптор Эл Гирой.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Филиппин «Лупанг Хиниранг» и государственного гимна Российской Федерации «Государственный гимн Российской Федерации» в исполнении Erehwon Youth Rondalla, который также сыграл 19-летних Коробейники.у В русской народной песне вековой давности рассказывается история встречи торговца с девушкой и описывается их торг из-за товаров в метафоре ухаживания.

Затем последовал захватывающий танец Tinikling с участием гостей и La Jota Moncadenia в исполнении Erehwon Dance Company.

Вокальный ансамбль ПАСИПО, филиппинская оперная группа тенора и сопрано, завершила тон русских песен ужасными переводами: «К ней» Глинки, «Здесь хорошо» (Как прекрасное место) Рахманинов, «Минола Штраст» («Страсти»), соч. 46 нет. 5 Чайковского, «С подружками по ягоду ходить» из Снегурочки, оперы Римского-Корсакова, «Ничего, кроме одинокого сердца» 6 нет . 6 Чайковского и «Братья во тьме, мы не в силах найти врага» из оперы Глинки «Царская жизнь».