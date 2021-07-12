Русская мечта о клонировании скифских воинов ужасна, абсурдна

Брэд Стэнхоуп: как будто я говорил

Для тех из нас, кто вырос во время холодной войны, это приравнивается к траектории «империи зла»: российскому заговору с целью злоупотребления наукой в ​​попытке захватить мир.

Да неужели.

ПРЕДЫСТОРИЯ: На недавнем заседании Русского географического общества (у которого, вероятно, нет такого большого журнала, как National Geographic), министр обороны России Сергей Шойгу предложил использовать ДНК 3000-летних скифских воинов для создания новых. .

Прочтите это еще раз.

Похоже на фильм о Джеймсе Бонде, правда?

Это могло быть достаточно сумасшедшим, чтобы работать. Или хотя бы получить файл Совпадение На работе, поскольку Шойгу – близкий союзник президента России Владимира Путина, а, как вы знаете, Россия – это мир Влада и Влада, Влада и Влада.

Вы представляете, работает ли это? Нашим лучшим военным, возможно, придется сражаться с солдатами, созданными на основе ДНК воинов, живших за 1000 лет до времен Христа.

Смотрится страшно.

Это также звучит как безумная идея для министра обороны одной из мировых держав.

Вот что я знаю о донорах ДНК на основании обширных исследований (Google): скифы были кочевниками, которые путешествовали по Европе и Азии около 700 лет, построив империю, которая просуществовала века, прежде чем исчезнуть. Этакая патриотическая версия Rolling Stones.

Перенесемся примерно в 20 лет назад, когда археологи обнаружили останки солдат в могильном кургане в Сибири. Там он почти всегда заморожен, поэтому ДНК сохранилась, как леденец в задней части морозильника.

Вот что Шойгу сказал сотрудникам Русского географического общества: «Конечно, мы очень хотели бы найти органическое вещество, и я думаю, вы понимаете, что будет дальше. Из этого можно будет что-то сделать, если бы не овечка Долли. . В общем, будет очень интересно ».

когда? (Во-первых, буквальное «что?» Была ли цитата вызвана приложением для перевода, из-за чего она казалась слишком претенциозной? Во-вторых, образно «что?». То, что он говорит, безумие.)

Шойгу предлагает клонирование. Он хочет вернуть воинов, живших тысячи лет назад, скорее всего, чтобы сформировать армию. Чтобы покорить мир, если мои детские рисунки верны.

Конечно, с планом Шойгу есть несколько серьезных проблем.

Во-первых, получится ли у вас вообще? Ученые клонировали овечку Долли в 1996 году после нескольких попыток. С тех пор могло произойти последующее клонирование (может ли кто-нибудь подтвердить это?), Но клонирование человека из консервативной ДНК – еще одна проблема.

Во-вторых, даже если бы российские ученые смогли этого добиться, они бы не создали Взрослый воины. Клонированные скифы прибывали в детстве. Их будут воспитывать современные родители (или, возможно, если судить по фильмам, злой / добрый благодетель). Пройдет два десятилетия, прежде чем они станут солдатами, 20 лет, в течение которых они, вероятно, будут увлечены видеоиграми, музыкой, поп-культурой и фастфудом.

Трудно представить себе все потенциальные проблемы, с которыми они могут столкнуться. Победит ли природа? воспитание?

Третья большая проблема заключается в том, что Шойгу считал, что 3000-летние воины будут огромным преимуществом, несмотря на тот факт, что безумный военный успех был основан на навыках конного спорта и луков.

Что ж, теперь мне лучше. Сумасшедшие русские могут попытаться воссоздать древнюю группу воинов, но я воспользуюсь своим шансом с армией США против группы клонов, стреляющих лошадьми и стреляющих стрелами.

и играть в видеоигры. верно?

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