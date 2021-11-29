Русская модель встречает ракушки после окрашивания шерсти собаки в неоново-оранжевый цвет; «Это действительно безопасно?»

Российская модель и влиятельная личность в Instagram Анна Ступак подарила своей собаке современный неоновый оранжевый макияж. Она поделилась несколькими фотографиями собак в своем аккаунте в Instagram, на которых видно, что их шерсть выкрашена в неоново-оранжевый цвет, за исключением хвоста и лица. В посте модель Playboy рассказала, что она потратила около 5000 фунтов стерлингов (5000 рупий), чтобы сделать свою очаровательную собаку похожей на конфету для фотосессии.

Фотография, которой поделились около 9 миллионов подписчиков в ее аккаунте в Instagram, вызвала резкую критику со стороны любителей собак по всему миру. В то время как некоторые были обеспокоены безопасностью этой практики, другие обрушили на модель прямой огонь, заявив, что шерсть животного не была окрашена в цвет.

Форма отвечает скептикам

Ступак поделилась фотографией своей очаровательной маленькой собачки в Instagram около трех недель назад. Блестящий неоново-оранжевый мех Додзё оставил пользователей сети совершенно равнодушными.

В то время как некоторые задаются вопросом: «Действительно ли красить собачью шерсть безопасно?» Другие интересовались, нравится ли собаке ее окрас. Анна ответила скептикам, пояснив, что краска «не повредила кожу животного». Она также объяснила другому любопытному любителю собак, что о питомце «хорошо заботились».

«За моей собакой ухаживают лучше, чем за большинством людей», — подчеркнула она. Она также написала против комментария одного пользователя: «Это краска, которая подчеркивает шерсть собаки, потому что она уже почти оранжевая. Все было сделано с большой ответственностью, чтобы не повредить его кожу».

Однако это не первый раз, когда Ступак красит шерсть своего питомца. Ранее в 2020 году она раскрасила своего питомца в ярко-розовый цвет. Взгляните на Анну Ступак и ее очаровательного щенка.

Женщина из Канады красит своего питомца в разные цвета

Мода приходит и уходит и в собачьем мире. Один из них — это родители щенков, окрашивающие своих питомцев в один или несколько цветов. По словам специалиста по домашним животным, Washpaw, эта тенденция остается безопасной до тех пор, пока грумер для собак не использует натуральное, безвредное, не содержащее токсинов вещество, чтобы окрасить блестящую шубу этих милых созданий.

Кстати, это не первый раз, когда кто-то окрашивает шубу своей собаки. Ранее канадская женщина из Онтарио раскрасила свою собаку во все цвета радуги. Женщина по имени Николь Роуз утверждала, что ее собака Стелла любила цвета, и вытащила свой «панцирь».

Фото: AnnaStupak_Instagram