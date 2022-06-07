Русская опера «Борис Годунов» откроется в Ла Скала в следующем сезоне

Заполнитель при загрузке действий со статьей

Знаменитый миланский оперный театр «Ла Скала» объявил в понедельник о праздновании премьеры следующего сезона русской оперы «Борис Годунов». Он надеется, что этот шаг подчеркнет отделение культуры от политики. Календарь «Ла Скала» на 2022–2023 годы, составленный задолго до российского вторжения в Украину, также включает множество российских звезд, исполнивших партии в «Борисе Годунове», а также другие роли, включая сопрано Анну Нетребко в «Макбете».

«Надеюсь, у нас будет праздник Святого Амвросия, который также будет посвящен миру», — сказал мэр Джузеппе Сала, председатель Ла Скала, назвав оперу Модеста Мусоргского «шедевром».

Он вспомнил день памяти покровителя Милана 7 декабря, когда Ла Скала ежегодно проводит открытие праздничного сезона, одно из самых ожидаемых событий в европейском культурном календаре.

Генеральный менеджер Ла Скала Доминик Мейер подчеркнул, что выборы были сделаны два-три года назад, в соответствии с принятой в оперном мире практикой составления календарей и резервирования звезд много лет назад.

Объявление о первом редком российском спектакле прозвучало через несколько месяцев после того, как Ла Скала превратилась в один из первых оперных театров, который исключил из оперы российского дирижера Валерия Гергиева после того, как он не ответил на их просьбу осудить вторжение России в Украину.

В Оперном театре поспешили отделить Гергиева от других российских артистов, которые будут выступать в Милане, отметив, что должность генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге сближает его с президентом России Владимиром Путиным.

Мы считали это политическим. Другие, нет. Он почти министр культуры. Это другой случай, сказал Мейер.

Борис Годунов, которого Ла Скала называет «тревожной фреской жестокости и изоляции власти», открыл сезон 1979-80 годов под руководством Клаудио Аббадо. READ Президент Европейской киноакадемии критикует Канны за прием российских фильмов

Российский басист Эльдар Абдуразаков, который спел на премьере прошлогоднего сезона, сыграет главную роль в «Борисе Годунове», а российский тенор Дмитрий Корчак исполнит песню «Русалка» чешского композитора Антонина Дворжака, которая дебютирует в Ла Скала.

Главный дирижер и музыкальный руководитель Рикардо Чили, принимавший участие в премьере оперы Абаддона «Борис Годунов» в 1979 году, сказал, что давно настаивает на том, чтобы в календаре Ла Скала было больше русской музыки, исторически сложившейся в итальянском репертуаре как оперном театре. Родина лирического театра. Джузеппе Верди — самый представленный композитор на открытии сезона 7 декабря.

«Было бы опасно наказывать техническую сторону трагедии, которая, как мы все знаем, происходит в Украине», — заявил Чили. «Мне кажется необходимым, в свете того, что мы, к сожалению, живем уже более 90 дней, (например), чтобы великая музыка могла жить самостоятельно, как ей и положено.

«Важно различать их. Воздавайте заслуги тем, кто этого заслуживает, и воплощайте шедевры в жизнь совершенно независимо от событий».

14 опер в календаре Ла Скала также включают «Лючию ди Ламмермур» с американским сопрано Лизетт Оропеса в главной роли вместе с Хуаном Диего Флоресом. Опера Доницетти должна была открыть сезон 2020/21, но была отложена из-за ограничений, связанных с пандемией.

Ла Скала также переделывает спектакль Умберто Джордана «Андреа Шенье», который открыл сезон 2017-18 годов, отмечая столетие со дня рождения покойного театрального и кинорежиссера Франко Дзеффирелли с его театральным представлением «Богема» и неаполитанским оперным шоу Леонардо. Винчи «Ли Зите «Нгалера» в составе проекта по перезапуску оперы в стиле итальянского барокко.

Нетребко, великолепно выступившая на прошлой неделе в Ла Скала, споет четыре даты на «Макбет» Верди, чередуясь с белорусским меццо-сопрано Екатериной Семенчук. READ Гарри Стайлс раскрывает самую отвлекающую проблему Marvel

Балетный сезон открывается хореографией Рудольфа Нуреева к фильму «Щелкунчик», приуроченному к 30-летию со дня смерти русского танцовщика. Программа, которая включает в себя как классическую, так и современную хореографию, содержит еще одну дань уважения Нурееву в его хореографии «Лебединое озеро» Чайковского.