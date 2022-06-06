Русская опера «Борис Годунов» откроется в Ла Скала в следующем сезоне

Стремясь отделить политику от культуры, знаменитый миланский театр Ла Скала объявил в понедельник о праздновании премьеры сезона следующего сезона русской оперы «Борис Годунов».

Календарь Ла Скала на 2022-2023 годы, задолго до вторжения России в Украину также знаменует собой премьеру в Миланском оперном театре еще одной русской оперы «Русалка» Антонина Дворжака, в которой участвует множество российских звезд, исполнивших партии в русском сочинении, а также в других произведениях.

«Мы надеемся, что у нас будет праздник Святого Амвросия, который также будет праздновать мир», — сказал мэр Джузеппе Сала, председатель Ла Скала, назвав оперу Модеста Мусоргского «шедевром». Он назвал 7 декабря праздником покровителя Милана, когда Ла Скала ежегодно открывает праздничный сезон, одно из самых ожидаемых событий в европейском культурном календаре.

Генеральный менеджер Доминик Мейер подчеркнул, что выбор был сделан два-три года назад, в соответствии с принятой в оперном мире практикой составления календарей и резервирования звезд много лет назад.

Этот шаг был сделан спустя несколько месяцев после того, как Ла Скала стал одним из первых оперных театров, отказавшихся от участия в театре российского дирижера Валерия Гергиева. После того, как он не ответил на их призыв осудить войну.

В Оперном театре поспешили отделить Гергиева от других российских артистов, которые будут выступать в Милане, отметив, что должность генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге сближает его с президентом России Владимиром Путиным.

Мы считали это политическим. Другие, нет. Он почти министр культуры. — сказал Майер.

Борис Годунов, которого Ла Скала называет «тревожной фреской жестокости и изоляции власти», открыл сезон 1979-80 годов под руководством Клаудио Аббадо.

В «Борисе Годунове» сыграет российский басист Ильдар Абдуразаков, который спел на премьере прошлогоднего сезона, а российский тенор Дмитрий Курчак будет вести «Русалку».

Главный дирижер и музыкальный руководитель Рикардо Чили, помогавший с премьерой оперы Абаддона «Борис Годунов» в 1979 году, сказал, что давно настаивал на том, чтобы в календаре «Ла Скала» было больше русской музыки, которая исторически занимала большое место в итальянском репертуаре как опера. дом Первый в родном городе лирический театр. Джузеппе Верди — самый представленный композитор на открытии сезона 7 декабря.

«Было бы опасно наказывать техническую сторону за ту трагедию, о которой мы все знаем, что происходит в Украине», — заявил Чили. «Мне кажется необходимым, в свете того, что мы, к сожалению, живем уже более 90 дней, (например), чтобы великая музыка могла жить самостоятельно, как и положено.

«Важно различать их. Воздавайте заслуги тем, кто этого заслуживает, и воплощайте шедевры в жизнь совершенно независимо от событий».

Среди 14 опер в календаре также есть «Лючия ди Ламмермур» с участием американского сопрано Лизетт Оропеса в главной роли вместе с Хуаном Диего Флоресом. Доницетти Опера Он должен был открыть сезон 2020/21, но был отложен из-за ограничений, связанных с пандемией.

Ла Скала также переделывает спектакль Умберто Джордана «Андреа Шенье», который открыл сезон 2017-18 годов, отмечая столетие со дня рождения покойного театрального и кинорежиссера Франко Дзеффирелли с его театральным представлением «Богема» и неаполитанским оперным шоу Леонардо. Винчи «Ли Зите «Нгалера» в составе проекта по перезапуску оперы в стиле итальянского барокко.

Российская сопрано Анна Нетребко, великолепно выступившая на прошлой неделе в Ла Скала, споет четыре номера для Верди Макбета, чередуясь с белоруской Екатериной Семенчук.