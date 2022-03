Российское вторжение в Украину негативно сказалось на спорте. Руководящие органы (см.: Финал Лиги чемпионов УЕФА) перенесли или отменили (см.: Гран-при Формулы-1 в Сочи) мероприятия, которые ранее планировалось провести в России, а российские спортсмены были Запрещено заниматься спортом Клубы российских олигархов захвачены. Эти события являются последним свидетельством того, что «этот вид спорта стал проприетарным продуктом [society at large in] Запад» предсказал, что он будет все чаще использоваться в качестве мощного холста для рассказывания историй и инструмента для навигации по геополитическим и социальным изменениям. собрал большое количество глазных яблок по всему миру». Наши жизни стали эмоционально переплетены [these] Команды и спортсмены. Это нормальное полотно для национальной и международной политики».

Мнение JWS: Увольнение Абрамовича столь же символично, сколь и карательно. «Его запомнит владелец активов. Олигархи и старейшины существенно изменили ландшафт британского футбола, а затем и европейского футбола. До покупки им футбольного клуба «Челси» в 2003 году английские футбольные клубы в значительной степени контролировались британскими владельцами и управлялись как малый бизнес с местным менталитетом.

Большинство игроков тоже были местными. «В 2002-03 годах, до приобретения Абрамовичем, общие чистые расходы на трансферы АПЛ составили 188 млн фунтов стерлингов. В следующие два сезона «Челси» единолично инвестировал 300 млн фунтов стерлингов в игроков. Около 80% этой суммы пришлось на иностранные таланты. – заметил Патель.

Но шаг Абрамовича открыл новую эру (его уход может быть признаком ее конца). Это была первая в серии инвестиций мировых олигархов, а в некоторых случаях и государственных денег, в европейский футбол, притока капитала, который помог превратить Премьер-лигу в лигу лучших игроков со всего мира. В значительной степени нерегулируемый характер этого вида спорта позволил владельцам с большим капиталом, но сомнительным прошлым, захватить клубы без особого сопротивления.

Английский футбол привлекает олигархов по ряду причин. Для начала, сказал Патель, «это тираническая медиакомпания, которая предоставила платформу для умножения и диверсификации своего состояния за счет оттока капитала». Это также возможность владеть мемориальным активом в Великобритании, и в некоторых случаях доброжелательность, полученная от владения, может обеспечить определенный уровень политического влияния и контроля.

Когда Абрамович купил футбольный клуб «Челси» в начале 2000-х, большинство американских инвесторов и учреждений не хотели вкладывать средства в английский футбол из-за его репутации запугивателя и его авторитета в обществе. Но восприятие этого вида спорта изменилось за последние два десятилетия, поскольку EPL превратилась во всемирно признанную медиа-компанию, а ее фанатская база стала богаче. Американские инвесторы обратили на это внимание и начали покупать или предоставлять наличные деньги клубам (см.: Fenway Sports Group, HBSE, MSD Capital, Glazer Family).

Хотя иностранные инвестиции из таких стран, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Россия, несомненно, способствовали развитию английского футбола, этот вид спорта начинает отворачиваться от некоторых карманов капитала. «Г-н Абрамович был уволен, несмотря на то, что он принес «Челси» беспрецедентный успех, модернизировав клуб и вложив значительные средства, чтобы дать ему наилучшие шансы на завоевание титулов. «Эвертон» разорвал отношения с Алишером Усмановым», — сказал Патель.

Стоит отметить, что, хотя ряд китайских владельцев «исчезли, не имея возможности инвестировать в более широкую инфраструктуру, которую они искали», это больше связано с директивой китайского правительства об отказе от международных инвестиций в футбол.

Логично было бы связать изменение ситуации с ростом игры. По сути, европейский футбол, возможно, стал настолько заметным на мировой арене и собрал разнообразную аудиторию, что теперь он слишком велик, чтобы игнорировать более широкие проблемы, стоящие перед обществом. В Европе 1990-х «вы не видели много болельщиков, почти никаких постов, и не было разнообразия этнических заинтересованных сторон на поле или за его пределами. Сейчас это большая чаша для смешивания», — сказал Патель.

Но инвестиционный консультант бутика, специализирующийся на футболе, считает, что центр на самом деле представляет собой «большую картину». Он видит стремление вытолкнуть российские деньги за границу, поскольку «Запад восстанавливает контроль над активами европейского общества и медленно проводит реформы, чтобы перегруппировать компании, чтобы они вписывались в современное общество». Это включает в себя акцент на права человека, устойчивость, разнообразие и равенство.

Поскольку американские и институциональные инвесторы все чаще выходят за пределы Северной Америки, отдача от западных инвестиций в спорт будет только возрастать. Это не обязательно означает исключение стран, которые имеют разные представления о том, как должно функционировать общество. Но спортивные мероприятия могут быть полезным инструментом для поощрения изменения отношения — именно поэтому олигархия часто вмешивается в первую очередь. По мере того, как маятник смещается, руководящий орган спорта может запросить доказательства того, что принимающая страна устраняет нарушения прав человека, прежде чем присуждать награду.

С общей точки зрения легко занять жесткую позицию против вторжения страны в соседнюю страну. До сих пор не ясно, готовы ли профессиональные спортивные федерации уйти от прибыльных рынков, богатых спонсоров и проблемных инвесторов, когда общественное возмущение не ощущается. Если лига сделает это, сказал Патель, «вы должны ожидать, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что экосистема сократится».

Возможно, в ближайшие дни мы узнаем, насколько серьезно Закон об охране окружающей среды относится к проверке их владельцев. Сообщается, что саудовская медиа-группа, возглавляемая Мохаммедом аль-Хураджи, сделала предложение о покупке «Челси» за 3,5 миллиарда долларов. Предполагается, что прямой правительственной связи с торгами нет. Но были разговоры о том, что лига могла бы добавить компонент прав человека к тестированию владельцев и менеджеров (с целью предотвращения недобросовестных персонажей от покупки и управления командами).