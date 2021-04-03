Русская пара чудом избежала смерти, когда на их машину упала огромная глыба льда; Смотреть

В другом эпизоде ​​«Чудесного выживания» пара из административного города Кола в России чудом избежала смерти после того, как на них упала огромная глыба льда. Инцидент был полностью записан на камеру, а затем опубликован в Instagram пользователем по имени «dtpchp». «В городе Кола Мурманской области на машину, припаркованную у дома № 4 на Заводской улице, упала глыба льда», – говорится в комментарии рядом с ней.

Ролик начинается с того, что мужчина и женщина садятся в припаркованную машину. Проведя несколько секунд в тишине, пара была шокирована, когда на их машину упала огромная глыба льда. Принимая во внимание, что в типичных ситуациях импульс замороженного блока был достаточным, чтобы серьезно травмировать кого-то, если не убить человека, в этом случае их спасает лобовое стекло своего автомобиля. Согласно отчету Ladbebel, блок упал с высоты 50 футов.

Больше повреждений

Более того, на видео пара была замечена выпрыгивающей из машины сразу после аварии. Однако в спешке автомобилист забывает переключить заднюю передачу. Когда видео окончено, можно увидеть, как Nissan Murano отъезжает, возможно, ударившись о стену позади него. Между тем, клип набрал 11 тысяч просмотров в сети. Вдобавок это вызвало бесчисленное множество откликов со стороны граждан.

В аналогичном инциденте с выживанием в начале этого месяца пожилая пара в американском штате Айдахо осталась висеть на высоте 100 футов над землей после того, как их грузовик свернул с моста. Медработники Magic Valley поделились пугающими фотографиями пары в Интернете, из которых видно, что их автомобиль был поднят только после аварии с помощью страховочной цепи, прикрепленной к прицепу. Более поздние сообщения показали, что неопознанная пара принадлежала к Бойсе, столице штата, и была приостановлена ​​там на четыре часа и восемь минут, прежде чем полиция штата Айдахо прибыла, чтобы резко их спасти.

Кредиты изображений: DTPCHP / Instagram