Русская православная церковь отправляет своего второго по силе деятеля на низком уровне за границу

Автор Джей Фолконбридж

ЛОНДОН (Рейтер) — Русская православная церковь отстранила своего второго по влиятельности епископа от должности главы внешнеполитического ведомства и отправила его в Будапешт, что стало неожиданным решением, свидетельствующим о ссоре во главе Московского патриархата из-за войны на Украине.

Священный Синод, заседавший во вторник в белокаменном Даниловском монастыре XIII века в Москве, издал указ об освобождении митрополита Илариона от должности главы отдела внешних связей Московской Патриархии.

Синод обсудил Украинскую православную церковь Московского патриархата, которой как лидеру славянского православия противостоит Автономная Украинская православная церковь под руководством Киевского митрополита.

Более 700 слов в протоколе заседания Синод постановил освободить Илариона от должности начальника отдела внешних связей, постоянного члена Синода и декана Кирилло-Мефодиевского института последипломного образования.

«Издан указ о том, что епископ Иларион, митрополит Волоколамский, будет управляющим Будапештской венгерской епархией и митрополитом Будапештским и Венгерским», — говорится в протоколе.

Церковь не ответила на запрос Reuters о объяснении внезапного отъезда Илариона, докторанта Оксфордского университета, которого рассматривали как возможного преемника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На заседании синода 55-летний Иларион выступил с докладом о визите, который он и патриарх Кирилл совершил в Венгрию, включая обсуждения с Римско-католической церковью, согласно стенограмме.

37-летний митрополит Антоний сменит 55-летнего Илариона, который 13 лет занимал пост главы внешнеполитического ведомства.

«Главой Отдела внешних церковных связей и постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви с титулом Волоколамский является епископ Антоний», — говорится в протоколе.

Война широко разделена

История продолжается

Русская православная церковь на сегодняшний день является крупнейшей из церквей восточного православного сообщества, отколовшегося от западного христианства во время Великого раскола 1054 года. Сегодня у нее около 100 миллионов последователей в России и больше, чем за ее пределами.

Но завоевание Украины 24 февраля раскололо крупнейший из славянских субъектов и спровоцировало растущую борьбу внутри славянского православия, которая уходит корнями более чем на тысячелетие к корням России и Украины.

Кремль заявляет, что проводит «специальную военную операцию» по защите русскоязычных на востоке Украины, описывая ее как конфликт с «абсолютным» Западом во главе с США, который хочет уничтожить Россию и ее культуру.

Киев и его западные покровители отметили, что многие русскоязычные бежали от российского вторжения, которое, по их словам, было захватом земель в имперском стиле, давшим самый большой импульс украинскому национализму за столетие.

Кирилл, близкий союзник президента Владимира Путина, видит в войне оплот против Запада, который он описывает как декадентский, хотя он говорил о боли конфликта, потому что его паства на обеих сторонах.

Поскольку многие украинцы стремились отказаться от российской гегемонии после распада Советского Союза в 1991 году, Константинополь предоставил Киевской православной церкви автономию Константинополем, который контролирует большинство современных православных церквей, что вызвало раскол с Москвой, которую он считает узурпатором.

После прихода христианства на земли славян в IX и X веках Киев был собственной митрополией, но в 1685 году при царе Петре Великом был подчинен Русской церкви.

(Дополнительная отчетность Джея Фолконбриджа; редактирование Филиппы Флетчер)