Русская провокационная драма волнует и утомляет

Кириллу Серебренкову очень нужно, чтобы вы знали, что у него есть талант. Провокационный российский режиссер провел почти 20 месяцев под домашним арестом (что не кажется знакомым), а сам провокационный российский режиссер проскользнул за камеру для «Гриппа Петрова» – волнующего и утомляющего фильма, премьера которого состоялась в понедельник на Каннском кинофестивале.

В то время как ранние синоптики связали название – которое следует за семьей и городом с загадочным новым респираторным заболеванием (эй, подожди минутку!) И исходит из источника, ставшего глобальным символом художественной свободы перед лицом правительственных репрессий, – как лидирующий претендент на Золотую пальмовую ветвь, эти аккаунты могут измениться на шаг или два после просмотра фильма.

Не заблуждайтесь, «Грипп Петрова» – это масштабный фильм. Это также стилевое упражнение, в котором его талантливая техника используется как мощный инструмент против публики. Увлекательный тур по сердцу постсоветской тьмы, «Грипп Петрова» практически заставляет зрителя обнять его, прекрасно зная, что здесь так много мастерства, что никто не может отвести взгляд.

Если «похожий на сон» – прилагательное единственного числа, наиболее часто используемое в кинокритике, то в данном случае наши руки вынуждены. Потому что на протяжении всего первого запуска фильм работает над записью лихорадки сновидений, которая воссоздает определенный вид свободного пространства с такой же уверенностью, как и любой предыдущий фильм.

Мы следим за жестоким карикатуристом Петровым (Симон Сержин), который бродит по улицам Екатеринбурга после заражения этой последней болезнью. Если говорить о переходе от городского автобуса к дайв-бару и общежитию с той же плавностью ходьбы, которую режиссер использует, переключая фантазию и реальность, «Грипп Петрова» никогда не перестает двигаться, открываясь 45-минутным ударом визуальных эффектов, который требует времени, чтобы перейти от сна. мир к реальной жизни, а затем снова.

Жена президента, Петрова (Чулпан Хаматова), также страдает от этой же болезни, страдает от ее пьянящей смеси сексуальных галлюцинаций и насилия, хотя фильм не дает полностью видимой картины, пока лихорадка пары не спадет примерно на полпути. , модель предполагает более традиционный подход. Вновь в период оздоровления супруги должны немедленно заняться своим маленьким сыном, который тоже заболел, причем жестко.

История продолжается

В то время как в фильме до сих пор использовались линзы «рыбий глаз», размытые края и зеленая визуальная эстетика Formica, которая делала его похожим на злого близнеца «Амели» Жан-Пьера Жене, резкие цвета быстро тускнеют, когда спадает лихорадка. и родительские обязанности.

Но после того, как потрачено столько времени, Серебренников превратился в беспокойный тип, и фильм быстро находит новые стилистические рекорды для исследования, посвящая свою третью главу жанру «Расомон», который исследует поворотный момент в жизни молодого Петрова два года назад через очень разные линзы. По его мнению, фильм буквально описывает небольшой момент, который он разделил с актрисой, которую наняли для выступления на конкурсе «Мисс Рождества». Затем фильм удваивается и рассказывает историю со своего ракурса, становясь почти 30-минутным автономным повествованием, в котором используется романтический черно-белый вид, напоминающий каннский соперник Серебренникова 2018 года «Лето», прежде чем снова вернуться в главную роль в фильм. хвостовой конец.

Если все это звучит как много – что ж, это так. Но в этом смысле он также в значительной степени олицетворяет стремление к опыту и возможностям после закрытия. Тот факт, что фильм был снят с учетом прошлогоднего несостоявшегося фестиваля, добавляет еще один пласт зловещей русской сатиры.

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Прочтите оригинальную историю Рецензия на фильм ‘Грипп Петрова’: русская провокационная драма волнует и утомляет в TheWrap