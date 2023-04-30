«Русская Ронда» Ирины Алексеевой дебютировала с коленом

Ирина Алексеева Она показала плохой отчет о себе раньше UFC бой ночью 223 Из-за похудения, но когда я попала в клетку, я родила.

Алексеева (5-1 ММА, 1-0 UFC), прозванная «Русской Рондой» в честь члена Зала Славы UFC Ронды Роузи, скоро выбывает Стефани Эггер (8-4 ММА, 3-3 UFC) в субботу с болевым приемом в первом раунде на турнире UFC Apex в Лас-Вегасе.

После нескольких заключительных обменов в начале Алексеева сделала выпад в колено и согнула ногу Эггер, у которой не было другого выбора, кроме как постучать на отметке 2:11 в первом раунде.

Посмотрите повтор подачи Алексеевой ниже (через Твиттер):

Благодаря этой победе Алексеева стала четвертой женщиной в истории UFC, завершившей бой на коленях, и гордилась своим дебютным выступлением в октагоне.

«Меня не волновало, попытается ли она выбить из меня все дерьмо, я просто знала, что буду продолжать двигаться вперед», — сказала Алексеева через переводчика во время послематчевого интервью с Даниэлем Кормье. «Моя воля была сильнее ее, и я знал, что она ничего не может сделать, чтобы победить меня».

Попадания UFC Fight Night 223 в минуту включают:

Ирина Алексеева Dev. Стефани Эггер болевым приемом (перекладина) — раунд 1, 2:11

Маркус МакГи поб. Полет Ньюсона сабмишеном (удушение сзади) — раунд 2, 2:03

Джейми Линн Хорт поб. Хейли Кван единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

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