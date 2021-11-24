Русская собака-спасатель получает новый старт после протезирования ног на все четыре лапы

Моника собака

Кирилл Кочмар ТАСС через Getty Images

Русская собака-спасатель бросила вызов трудностям.

Собака Моника ходит на четырех новых титановых тележках. протезы ног Всего через несколько месяцев после того, как врачи посоветовали уложить ее спать, по словам WHNS-TV.

Новосибирского ветеринара Сергея Горшкова похвалили за операцию, которая спасла Монике жизнь. Агентство добавило, что с 2015 года он провел протезирование 37 животных, и Моника стала первой собакой, которая извлекла пользу из его работы.

Горшков был шокирован тем, как быстро собака оправилась от напряженного процесса, и отметил, что теперь она сможет жить жизнью, полной игр, прогулок и большого количества привязанности.

«Не думаю, что мы были оптимистичны по этому поводу», — сказал Горшков. CNN. «Но на третий день она начала вставать и ходить по клинике, переходя из комнаты в комнату».

Моника собака

РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ / AFP через Getty Images

В декабре 2020 года в российском городе Пластоновская рабочие обнаружили одинокую Монику с травмами четырех лап. Неясно, как собака оказалась в этом случае, но есть предположение, что Моника подверглась жестокому обращению и была брошена.

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В конце концов, Монику привезли в российский город Краснодар, где ампутировали конечности и сделали переливание крови. Оттуда волонтеры приюта Марина Ябич и Алла Леонкина начали ухаживать за собакой и ломали голову над тем, что делать дальше. Многие предлагали устранить Монику, но волонтеры считали, что должны быть другие варианты.

Моника собака

РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ / AFP через Getty Images

Чтобы спасти собаку, две женщины позвонили Горшкову и смогли собрать 5400 долларов на оплату операции, которая спасла Монику от эвтаназии, сообщает CNN.

«Я счастлив дать животным новую жизнь», — сказал Горшков.

«Люди находят утешение в животных, поэтому лечением животных я лечу людей», — добавил он.

После полного выздоровления Моника, вероятно, начнет работать с лондонским специалистом по поведению животных, который поможет ей преодолеть травму и подготовиться к жизни в любящей семье.