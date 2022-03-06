Русская чайная в Нью-Йорке страдает из-за эскалации украинского вторжения

Привлекательные толпы посещали концерты в близлежащем Карнеги-холле, всего в нескольких шагах от него, или обедали там после бродвейского шоу. Но к обеду в четверг ресторан был почти пуст, и горстка посетителей сидела только на двух из примерно 30 красных кожаных банкеток.

Несмотря на свое название, «Русская чайная» совсем не русская. На самом деле он принадлежит финансовой группе, зарегистрированной в штате Нью-Йорк. Он был открыт в 1927 году, возможно, апокрифически, «белыми русскими эмигрантами, бежавшими от большевиков», согласно веб-сайту ресторана. С тех пор его владельцы наказали его в Соединенных Штатах.

Но это не остановило протестующих, стремящихся бойкотировать все русское, даже если это просто название и кухня.

В четверг менеджер ресторана «Русская чайная» и его сотрудники отказались от комментариев, когда их посетил репортер. Но владельцы ресторана прекрасно понимают, что вторжение России в Украину вредит их бизнесу.

«Русская чайная», основанная беженцами и высмеиваемая Киевом, — это сердце народа Украины, но мы здесь не главное», — говорится в заявлении владельцев, отправленном CNN по электронной почте. «Россия слишком долго избавлялась от массовых убийств, и в центре внимания должны оставаться те, кто страдает и умирает в Украине». Аналогичное заявление было размещено на сайте ресторана, где были использованы цвета украинского флага и написанные на нем слова «Солидарность с Украиной». «Мы выступаем против Путина и вместе с народом Украины». Совсем другая атмосфера в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде, где толпы людей выстраиваются в очередь, чтобы поужинать в украинском ресторане «Веселка». Всего за одну неделю трафик вырос на 75%, сказал владелец Джейсон Берчард, добавив, что его место стало точкой сплочения осажденной нации. READ Лауреат премии «Оскар» снял для Хашогги документальный фильм, телеканалы этого не хотят. «Веселка» — слово, означающее «радуга» на украинском языке, — жертвует выручку от продажи традиционного украинского борща общественной организации «Разом для Украины», которая доставляет в страну медикаменты и оборудование. По словам Берхарда, ресторан собрал 10 000 долларов за первую неделю и ожидает еще 15 000 долларов за вторую неделю. Он также принимает запасы бинтов, батареек и фар, а также таблетки для очистки воды и одежду на своем участке. Пожертвуйте, сколько сможете, а мы позаботимся обо всем остальном», — говорится на сайте ресторана. Округа простираются далеко за пределы Нью-Йорка. На пересечении штатов, включая Огайо, Орегон и Юту, есть водка российского производства, хотя на ее долю приходится лишь часть водки, импортируемой в Соединенные Штаты. (В пятницу производитель водки Stolichnaya объявил, что переименовывается в Stoli, и указал, что она принадлежит люксембургской группе гигантов и производится в Латвии.) Хэштег #BoycottLukoil набирает популярность в социальных сетях, призывая людей не спонсировать заправочные станции с брендом российского нефтяного гиганта. Однако вторая по величине российская нефтяная компания «Лукойл» выступила с заявлением, в котором говорится, что «призывает к скорейшему прекращению вооруженного конфликта». Зарегистрированные в Лондоне акции «Лукойла» потеряли почти 99% своей стоимости после вторжения. Торги акциями компании были приостановлены в четверг. Берхард, владелец Веселки, сказал, что надеется на большую солидарность, чем разделение во время этого кризиса. «Мы переживаем трудные времена, — сказал Бершар. — Я расстроен и зол на то, что происходит, но ничего не имею против русского народа». Исправление: более ранняя версия этой истории неправильно включала фильмы, включающие сцены, снятые в Русской чайной. Здесь снимались «Тутси» и «Манхэттен», а вот «Когда Гарри встретил Салли» — нет.

Чарльз Райли из CNN внес свой вклад в эту историю.