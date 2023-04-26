Русская шпионская интрига распутывается по мере приближения судебного процесса по делу о краже личных данных на Гавайях | Новости, спорт, вакансии

Американские прокуроры, которые включили российский шпионский заговор в дело пары, обвиняемой в том, что они десятилетиями жили на Гавайях с личными данными, украденными у мертвых детей, теперь говорят, что не хотят, чтобы присяжные слышали о фотографиях, на которых они изображены одетыми как инопланетяне.

На прошлой неделе американский судья удовлетворил запрос, постановив, что униформа не имеет отношения к предстоящему судебному разбирательству по обвинению в краже личных данных и подделке паспортов. Адвокаты защиты с самого начала говорили, что эту форму когда-то носили для развлечения.

Когда бывший оборонный подрядчик США и его жена были арестованы в прошлом году, прокуратура указала, что дело касается не только кражи личных данных.

По данным прокуратуры, Уолтер Гленн Примроуз и Гвен Даррелл Моррисон — настоящие имена супружеской пары, которая десятилетиями обманным путем жила под украденными именами Бобби Форта и Джулии Монтегю. Прокуроры говорят, что Примроуз провел более 20 лет в береговой охране в качестве Бобби Форта, где он получил допуск секретного уровня. По словам прокуроров, после выхода на пенсию в 2016 году он использовал секретный пропуск для работы в сфере защиты.

В судебных документах нет указаний на то, почему пара в 1987 году приняла личности погибших детей, которые были более чем на десять лет моложе их самих.

Прокуроры заявили, что при обыске дома пары в Каполеи были обнаружены полароидные фотографии, на которых они были одеты в куртки, похожие на настоящую форму КГБ, невидимая чернильница, документы на криптографическом языке и карты с указанием военных баз.

Они не признали себя виновными в сговоре, ложных заявлениях в заявлении на получение паспорта и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Судебный процесс назначен на следующий месяц, но, скорее всего, он будет отложен, поскольку на прошлой неделе Примроуз назначили нового адвоката.

На видеозаседаниях во вторник его новый адвокат Марк Виктор сказал, что, по его мнению, он сможет быть готов к суду не раньше, чем в следующем году.

В прошлом месяце прокуратура подала ходатайство «Для предотвращения допроса или дачи показаний, касающихся ношения подсудимыми иностранной военной формы или ее фотографирования». Прокуроры заявили, что они не имеют отношения к выдвинутым против них обвинениям, и окружной судья США Лесли Кобаяши согласился.

Адвокаты пары заявили, что их сфотографировали в той же куртке, что и в шутку несколько лет назад.

В электронном письме прокуроров адвокатам защиты помощник прокурора США Том Мойлик написал, что свидетель сказал, что фотографии были сделаны где-то в 1990-х годах и что агенты США получили «предполагаемый костюм».

Адвокаты защиты заявили, что это развенчивает теорию шпионажа.

В последующем электронном письме истцов адвокатам защиты об изъятых письмах, в которых говорилось о паре, использующей другие псевдонимы, Моелек написал: «Соединенные Штаты отказываются от этого аргумента». Добавив, что позже узнали, что это были просто прозвища «И некоторые из них были результатом внутренних шуток о Примроузе и Моррисоне».

Похоже, что прокуратура слишком остро отреагировала на фотографии, сказал Александр Сильверт, бывший федеральный прокурор округа Гавайи, который не участвовал в этом деле.

когда вы будете искать дальше, «Может быть… они поняли, что слишком остро отреагировали и что это не русские шпионы». Он сказал. «Это люди, которые украли чужую личность, что, к сожалению, не редкость в наши дни».

Но он сказал, что другая возможность более отдалена.

«Эти дикие сторонники теории заговора на самом деле могут быть русскими шпионами, но правительство не хочет, чтобы кто-либо знал об этом», — скажут они. — сказал Сильвер.

В ответ на электронное письмо от Ассошиэйтед Пресс с вопросом, что случилось со шпионскими спекуляциями, старший помощник прокурора США Элиот Иноки, представитель офиса, сказал: «Нам больше нечего добавить к уже сделанным публичным документам или комментариям».

На среду назначено слушание по просьбе Моррисона пересмотреть ранее вынесенное решение о задержании. Слушание по аналогичному запросу от Primrose не назначено.

«Я с самого начала сказал, что это не дело российского шпиона». — сказал Сильвер. «Это просто ограбление фланелевого удостоверения личности, у которого была морщинка».



