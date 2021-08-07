Русские близнецы, которые доминируют в художественной гимнастике

Близнецы Аверины родились 13 августа 1998 года, с разницей в 20 минут. В четыре года они открыли для себя мир гимнастики благодаря матери. Арина и Дина впервые участвовали в международном соревновании на Российско-китайских юношеских играх 2011 года, где Дина выиграла золото, а Арина заняла пятое место в полном соревновании.

С момента своего дебюта на соревнованиях по гимнастике эти сестры продемонстрировали свои таланты, добившись выдающихся результатов. Токио-2020 не стал исключением из этого правила.

Во время прошлой Олимпиады близнецы доминировали на различных чемпионатах мира и Европы в категории художественной гимнастики. Однако 7 августа они перенесут соревнования на Олимпийские игры в Токио, где покажут, кто из них в лучшей форме прошел на Игры.

Близнецы обычно никогда не соревнуются друг с другом, а вместо этого каждый выбирает для соревнования подстиль гимнастики, в то время как другой поддерживает его с трибун. “Мы никогда не соревнуемся друг с другом, мы поддерживаем друг друга. Я мой личный соперник”, – прокомментировала Дина во время пресс-конференции в Токио.

Близнецы и тройни в Токио

Арина и Дина Аверина первыми завоевывают золотую и серебряную медали в одном и том же соревновании в любом олимпийском виде спорта, но Аверинас – не единственные соревнующиеся близнецы, в Японии есть несколько пар близнецов, которые находятся в такой же ситуации.

В категории баскетбол 3х3 российские близнецы Ольга и Евгения Фролкины завоевали серебряную медаль турнира.

Велосипедисты Адам и Саймон Йейтс – два других близнеца, которые участвовали в дисциплинарной гонке 24 июля. Адам финишировал девятым в финальной гонке, а Саймон – 17-м.

С британской стороны на боксерском поприще играют Пэт и Люк Маккормак. Пэт выиграл серебряную медаль в полусреднем весе во втором поединке. На Рио-2016 он был девятым. Его брат Люк упал в четвертьфинале кубинцу Энди Крузу.

Первые близнецы на Олимпиаде

Первыми близнецами, завоевавшими медаль в олимпийской истории, были шведы Арне и Аке Борг, которые вместе выиграли бронзовую медаль в плавании 4 x 200 метров в Париже в 1924 году. Сам Арне подвесил два серебряных медали на дистанции 1500 м вольным стилем и 400 м вольным стилем, а также золото на 1500 м вольным стилем и бронза на 400 м в Амстердаме 1928 года.