Русские войска должны уйти из Днепра до зимы — иначе они будут разбиты

Техническое хранение или доступ строго необходимы для законных целей, позволяющих использовать конкретную услугу, явно запрошенную подписчиком или пользователем, или с единственной целью осуществления передачи сообщения по сети электронной связи.

Техническое хранилище или доступ, который используется исключительно для статистических целей.

Техническое хранилище или доступ, который используется исключительно для анонимных статистических целей. Без повестки в суд добровольное согласие вашего интернет-провайдера, дополнительные записи от третьих лиц или информация, хранящаяся или извлекаемая только для этой цели, обычно не может быть использована для вашей идентификации.