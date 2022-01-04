Русские дамы, Ханю из Японии в погоне за ведущими зимних Олимпийских игр

На этой неделе мир сноуборда сосредоточен исключительно на Восточном полушарии.

Чемпионат России должен выявить олимпийских номинантов на участие в женских соревнованиях, а двукратный золотой призер и обладатель титула Юдзуру Ханю дебютирует в первом сезоне с японкой.

Спортсменки из России завоевали только три из 15 медалей по фигурному катанию на Зимних Играх 2018 года в Пхенчхане, в том числе золото Алины Загитовой и серебро Евгении Медведевой в женских соревнованиях.

С четырьмя из пяти лучших фигуристок в текущем мировом рейтинге во главе с рекордсменкой Камилой Валеевой есть шанс, что россиянки смогут завоевать медальный пьедестал, когда Игры в Пекине начнутся менее чем через шесть недель.

«Я имею в виду, что то, что они делают, абсолютно невероятно, особенно их технические элементы», — сказала Карен Чен, которая попытается стать своей второй олимпийской сборной, когда США проведут свой национальный чемпионат в начале января.

«Нет никаких сомнений в том, насколько круто делать так много четверных, тройных топоров и тому подобного», — сказал Чен.

Валеева, которой на Играх в Пхенчхане было всего 11 лет, будет фаворитом, когда чемпионат России начнется в четверг вечером и продлится до конца уик-энда. Она дебютировала в октябре, выиграв Гран-при Skate Canada и Кубок Ростелекома, а также установила рекорды в короткой программе, произвольной программе и общем зачете.

Валиева набрала 272,71 балла, что на 36 больше, чем у женщин, набравших второе место в этом сезоне.

И вдуматься: она даже не самая высокопоставленная фигуристка России.

Это прозвище принадлежит Анне Щербаковой, которую, как и Валиеву, тренирует знаменитая Этери Тутберидзе. Первая женщина, выигравшая четверной по лутцу на соревнованиях, прошла свои собственные миссии Гран-при в Италии и Франции.

Валиеву и Щербакову подтолкнет Елизавета Токтамышева, серебряный призер чемпионата мира; Александра Трусова, бронзовый призер чемпионата мира; Майя Хормех, завоевавшая медаль в каждом из своих Гран-при; и София Самодорова, бывшая чемпионка Европы, занявшая третье место в Кубке Будапешта.

Пропала с поля Алина Костурная, которая доминировала в международных соревнованиях последние два года, но была вынуждена покинуть чемпионат из-за того, что российское телевидение сообщило о сломанной руке.

«Олимпийские игры для большинства людей — это мечта, которая выпадает раз в жизни», — сказал Джонни Вейр, трехкратный чемпион США, а ныне аналитик по фигурному катанию на NBC. «Итак, как спортсмен, вы делаете все, что в ваших силах, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Русские женщины настолько доминируют и сильны, что иностранцам будет сложно попасть на подиум в Пекине».

А пока ребята привлекут к себе наибольшее внимание, когда в эти выходные состоится национальный чемпионат Японии.

27-летний Ханю пострадал от ряда травм после двух подряд побед на Играх в Сочи и Пхенчхане, и ему еще предстоит принять участие в международных соревнованиях в этом сезоне из-за травмы лодыжки. Но Ханью сказал, что он планирует поехать на гонку с тремя торфами в Пекине и начать свои усилия с хороших результатов среди японцев.

Самыми крупными соперниками Ханю на чемпионате станут его товарищи по команде по Олимпиаде 2018 года Шума Оно и Юма Кагеяма.

Сказал Ханю после тренировки в четверг в Сайтаме, где он изложил планы попытаться сделать первые четыре акселя на соревнованиях во время матча вольным стилем. Лыжи.

«Я затачивал его в течение двух лет, и часть меня говорит, что я должен отпустить его. Но затем я работал над ним в течение полутора часов, подталкивая себя и заставляя себя», — сказал Ханью. Я тот, кто прыгает, но этим прыжком я обязан всем. Так много людей говорили мне, что я единственный, кто может это сделать ».

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Больше информации о зимних Олимпийских играх AP: https://apnews.com/hub/winter-olympics и https://twitter.com/AP_Sports