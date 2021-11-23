Русские доказывают, что они вернулись, поскольку две пары трасс на Skate America — OlympicTalk

Брэндон Фрейзер Он был похож на многих ведущих американских фигуристов, предшествовавших ему на протяжении многих лет.

«Мы пытаемся подтолкнуть себя к тому, чтобы быть более конкурентоспособными с лучшими командами мира», — сказал Фрейзер, чемпион США с напарником. Алекса Книрим.

На протяжении шести десятилетий эта цель для американских пар в первую очередь означала попытку соревноваться с командами из России и ее предшественника, Советского Союза.

И, несмотря на некоторые неожиданные засухи в России за последние 15 лет, это снова означает именно это.

Так было в пятницу вечером на Skate America в Лас-Вегасе, когда две из нынешних трех лучших российских команд возглавили короткую турнирную таблицу программы на открытии Гран-при в этом сезоне.

Евгения Тарасова А также Владимир МорозовЧемпион России в трех из последних четырех сезонов лидировал со счетом 80,36, что менее чем на одно очко от их личного рекорда.

коллеги по работе Александра Бойкова А также Дмитрий Козловский, бронзовый призер чемпионата мира, занимает второе место с результатом 75,43.

Россияне были единственными командами на поле из восьми пар с положительными оценками исполнения по всем семи пунктам.

Но японская команда Рико Миура А также Рюичи КихараПара, которая быстро улучшается и стала большим сюрпризом в начале сезона, вызвала очень положительный отклик фанатов своим выступлением. К.Д. ЛангВерсия Alleluia только с одной незначительной ошибкой.

Миура и Кихара набрали 72,63 балла, выиграв осенний турнир Classic Challenger Series в Канаде в прошлом месяце.

американские команды, Джессика Каллаланг/Брайан Джонсон (68,87) и Книрим / Фрейзер (66,37) на четвертом и пятом местах. Каллаланг и Джонсон допустили одну незначительную ошибку при катании на электрических коньках во время броска, но Фрейзер приземлился в своем прыжке из стороны в сторону.

После завоевания золота в парах на 12 зимних Олимпийских играх подряд с 1964 по 2006 год (плюс серебро на семи из этих Игр) российские команды недавно пошатнулись. Ни на Олимпийских играх 2010, ни в 2018 они не завоевали ни одной медали.

С тех пор стало ясно, что русские вернулись — сейчас и в будущем. Они выиграли медали на последних трех чемпионатах мира среди юниоров, а лучшие команды разошлись по 1-3-4 на чемпионате мира в прошлом году и 2-3 на предыдущем турнире в 2019 году (Ковид вынудил отменить чемпионат мира среди взрослых 2020 года. ).

Тарасова и Морозов, трехкратные призеры чемпионата мира, разочарованные четвертым местом на Олимпийских играх 2018 и 2021 годов, кардинально изменили свои тренировки в этом сезоне.

Они перешли в тренерскую команду во главе с Этери Тутберидзе, бывшая танцовщица на льду, известная своим ошеломляющим успехом у женщин-одиночниц, которые сейчас доминируют в этой области.

«Работать с Этери и ее командой было очень приятно, — сказал Морозов. «Конечно, она никогда раньше не работала с парами, но как танцовщица на льду она много знает о совместном катании».

Тутберидзе делает упор на то, чтобы Тарасова и Морозов имели больше последовательности в прыжке. Ей помогают мужья Максим Траньков. Он и его партнер по лыжам (теперь жена) Татьяна Волосожар В 2014 году они стали беглыми олимпийскими чемпионами.

Это разрыв, который у россиян обычно был по сравнению с противниками их мужей.

Филип Хирш, который освещал фигурное катание на последних 11 зимних Олимпийских играх, является специальным автором сайта NBCSports.com/figure-skating.

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