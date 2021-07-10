Русские женщины сталкиваются с хаосом, когда баллотируются в офис

Предоставлено Виолеттой Гродиной.

МОСКВА – Новая волна угроз началась, как только Виолетта Гродина, оппозиционный политик и активистка по правам геев в России, объявила о своей кандидатуре на местных выборах. Это было мрачное начало избирательной кампании, но не удивительно.

Подобные нападения не были новостью для Грудиной: однажды несколько лет назад на нее давил и ударил по лицу головорез-националист за ее «неженскую» внешность. Прошлой весной пули из дробовика летели в окно ее офиса.

Но на этот раз все было по-другому, и Грудиной было ясно, что кто-то прилагает слишком много усилий, чтобы закончить ее политическую карьеру. Листовки облетели ее родной город Мурманск, север России, с ее номером телефона, домашним адресом и фотографиями ее и ее подруги. Листовки призывали к «ликвидации» политика.

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Политическое движение, возглавляемое Гродиной в Мурманске, военном портовом городе в Арктике, было региональным ответвлением заключенной в тюрьму оппозиционной группы Алексея Навального, пока в прошлом месяце оно не было официально запрещено судом, назвав его «экстремистским». Многие лидеры оппозиции в регионе бежали из страны. Но Гродина осталась и решила провести независимую кампанию в Мурманске, городе, который она любила. «Некоторые уголки нашего города очень бедные, поэтому я чувствую себя трущобами, поэтому я хотел бы это изменить, и многие люди в сообществе меня поддерживают», – сказала 31-летняя Гродина The Daily Beast.

В конце апреля, по ее словам, кто-то нарисовал свастику на двери офиса Гродиной. Затем она обнаружила в своем почтовом ящике лист бумаги с нарисованным на нем перекрестием.

«Даже когда некоторые экстремисты стреляли из автомата по окнам нашего офиса, власти ничего не сделали для расследования преступления или обеспечения нашей защиты», – сказала она. «Наши жалобы были отклонены полицией, нападения никто не расследовал, и очевидно, что я не защищен», – сказала Гродина. «Я ожидаю, что со мной случится и похуже».

История продолжается

Каждый сезон выборов в России несет с собой мрачные новости о политических преследованиях и насилии в отношении кандидатов от оппозиции. Независимые политики, которые защищают меньшинства и выступают против политического притеснения и насилия, становятся объектами угроз смерти, поджогов, арестов, избиений или стрельбы. Этот год был особенно тяжелым для независимых политиков, участвующих в местных и парламентских выборах. Все они идут на серьезный риск, но чаще всего женщины в российских оппозиционных кругах, кажется, несут основную тяжесть нападений.

До недавнего времени Юлия Галямина была уважаемым депутатом, профессором университета и политиком, выступавшим за ненасильственные перемены в России. Она провела несколько митингов в Москве, которые часто заканчивались ее арестом. На митинге 2017 года сотрудники ОМОНа жестоко избили Галиамину. Она попала в неврологический диспансер с сломанными зубами, поврежденной челюстью и сотрясением мозга. Но это ее не остановило. Через несколько месяцев после нападения она выиграла местные выборы 2017 года.

Депутат не видела нападавших на нее во время суда. Вместо этого она сама оказалась на трибуне: в прошлом году суд Москвы приговорил Галамину к двум годам лишения свободы, что лишило ее права участвовать в общественной политике. Галиамину обвинили в организации несанкционированных собраний, «направленных на изменение конституционного строя».

В других странах бывшего Советского Союза женщины сыграли ключевую роль в достижении политических изменений. В последние годы в Грузии и Молдове президентами избирались женщины.

«Несмотря на то, что наша страна бедна, народ Молдовы боролся за демократию и свободу в течение 30 лет, как бы тяжело ни велась борьба, народ не сдавался. Президент Молдовы Майя Санду заявила The Daily Beast в интервью The Daily Beast. Эксклюзивное интервью в начале этого года: «Я очень горжусь людьми, протестующими на улицах». Люди продолжают демонстрировать свою глубокую приверженность демократическим выборам. Я получил твердую поддержку в своих намерениях бороться с коррупцией и победить режим олигархии ».

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Большинство россиян хотели бы видеть больше женщин и на политической арене. По данным социологических опросов Левада-центра, около 70 процентов населения хотели бы видеть больше женщин в политике.

Но правительство безжалостно оказывает давление на несогласных с женскими фигурами. Самый большой союзник и адвокат Навального Любовь Соболь была вынуждена прекратить свою предвыборную кампанию на выборах в парламент на прошлой неделе. Она не могла защитить членов своей команды от закона о борьбе с экстремизмом, направленного против сторонников Навального.

«Я действительно не понимаю, почему власти не хотят позволять независимым кандидатам участвовать в политической конкуренции и доказывать свою эффективность», – сказал один политический обозреватель. Коммерсантъ Об этом The Daily Beast сообщил Владимир Соловьев. «Конкуренция встряхнет систему и оживит ее».

Единственная зарегистрированная либеральная партия в России, «Яблоко», выдвинула кандидатуру известного правозащитника и журналиста Марину Литвинович для участия в парламентских выборах этого года. Литвинович стала жертвой жестоких политически мотивированных нападений в 1999 и 2006 годах, но не увидела результатов полицейских расследований в отношении нападавших на нее. В качестве члена Московского общественного наблюдательного комитета Литвинович в течение двух лет контролировал тюрьмы и документировал нарушения прав человека в российских тюрьмах. Сейчас она пытается улучшить условия в женских тюрьмах.

“Осужденные женщины остаются в камерах по 30 человек, как и мужчины. Если меня изберут, я улучшу пенитенциарную систему”, – сказала The Daily Beast 46-летний политик Литвинович, мать-одиночка.

В марте подконтрольный государству Комитет общественного мониторинга Москвы проголосовал за исключение Литвинович из одного из комитетов после того, как она посетила Соболь в тюрьме, обвинив ее в раскрытии информации о расследовании Соболя прессе.

«Я уверена, что власти хотели бы изобрести что-нибудь, что помешает мне баллотироваться на выборах», – сказала она. Но, несмотря на все риски, я все же был настроен бежать. Наше общество устало от несправедливости, злоупотреблений телевидением и политическими злоупотреблениями. Люди хотят поговорить с женщинами-политиками. Российские женщины-журналисты, правозащитники и женщины-политики часто наиболее отважны и эффективны в передаче идей. В России не принято политики. Я все еще там. “

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