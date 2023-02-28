Русские закручивают гайки на украинском Бахмуте, и ситуация «очень напряженная».

Дэн Беличук

КИЕВ (Рейтер) — Российские силы во вторник продолжили свою недельную кампанию по окружению и захвату восточного города Бахмут. Командующий сухопутными войсками Украины охарактеризовал ситуацию как «очень напряженную».

Российские силы, в том числе бойцы-наемники из группы Вагнера, пытаются перерезать пути снабжения украинских защитников города, места проведения одних из самых кровопролитных сражений войны, и заставить их сдаться или отступить.

Это дало бы России первый крупный выигрыш более чем за полгода и открыло бы путь к захвату последних оставшихся городских центров в Донецкой области, одном из четырех, которые, как утверждает Москва, она включила в так называемую «специальную военную операцию» в Украина.

«Несмотря на большие потери, противник бросил наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — говорится в заявлении генерал-полковника Украины Александра Серского.

Солдат 93-й отдельной механизированной бригады Украины, имя которого не называется, в мессенджере Telegram на фоне грохота взрывов бросил вызывающую ноту: «28 февраля, город Бахмут. Город горит, враг наступает. Все. будет Украина…»

Российское государственное информационное агентство РИА опубликовало видео, на котором, по его словам, запечатлены российские истребители Су-25, пролетающие над Бахмутом. «Мы рады, что они наши», — говорит человек в клипе, идентифицированный как истребитель Вагнера, добавляя, что самолеты помогли им «психологически».

Украинские военные заявили, что Россия бомбила населенные пункты вокруг Бахмута, в которых до войны проживало около 70 000 человек, но сейчас они лежат в руинах после месяцев ожесточенных окопных боевых действий.

«За минувшие сутки наши бойцы отразили более 60 атак противника», — заявили военные рано утром во вторник, в том числе из сел Едни и Берховка к северу от Бахмута.

История продолжается

Репортер Reuters, посетивший этот район в понедельник, сказал, что не видел никаких признаков отхода украинских войск, а подкрепление прибыло, несмотря на постоянные российские обстрелы.

глина

Украинские солдаты в Донецкой области рыли раскисшие окопы после того, как теплая погода оттаяла промерзшей землей.

«Обе стороны остаются на своих позициях, потому что весна означает, что вы можете видеть грязь. Таким образом, двигаться вперед невозможно», — сказал 59-летний Николай, командир украинской батареи передовых ракетных установок, проверяя на экране планшета координаты для запуск.

Весенние оттепели не раз разрушали планы армий атаковать территорию Украины и западной части России, превращая дороги в реки, а поля в болота.

Агентство Reuters увидело несколько военных машин, застрявших в грязи. В зигзагообразной траншее Владимир, 25-летний командир взвода, сказал, что его люди готовы действовать в любую погоду.

«Когда мы получаем цель, это означает, что мы должны ее уничтожить».

Украина заявляет, что Россия, силы которой пополнились сотнями тысяч новобранцев, активизировала свои атаки непосредственно на восточном фронте, но ее атаки обошлись очень дорого.

Минобороны России заявило, что его силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Бахмутом, а также сбили украинские ракеты и беспилотники американского производства.

Позже Украину обвинили в попытках беспилотных атак на два региона на юге России в одночасье, но заявили, что они не причинили никакого ущерба.

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

В российском министерстве, не предоставив доказательств, заявили, что США планировали провокацию на Украине с применением ядохимикатов. Немедленного ответа от США не последовало.

определенные факты

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник подтвердил позицию Москвы, что она открыта для мирных переговоров, но что Киев и его западные союзники должны согласиться с аннексией Россией четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — после референдумов в сентябре прошлого года. незаконно.

«Есть некоторые факты, которые уже стали внутренним фактором. Я имею в виду новые земли. Конституция Российской Федерации существует, и ее нельзя игнорировать. Россия никогда не сможет пойти на компромисс в этом вопросе, это важные факты», — сказал Песков. сказал. корреспонденты.

В начале войны превосходящие по численности украинские силы отразили российское наступление, направленное на захват Киева, а затем отвоевали значительную территорию, но Россия по-прежнему оккупировала почти пятую часть Украины.

Киев пока исключает переговоры с Москвой и требует вывода российских войск к границам Украины в 1991 году.

Отдельно министерство обороны России заявило, что провело во вторник учения ПВО с использованием самолетов-перехватчиков после того, как петербургский аэропорт Пулково был вынужден приостановить все полеты на час. Причина для комментария не была указана, в то время как в неподтвержденных сообщениях СМИ говорилось, что в этом районе был замечен неопознанный объект, например, беспилотник.

Министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе стала последним высокопоставленным западным чиновником, посетившим Киев, поскольку она объявила о передаче первых 1,25 миллиарда долларов из нового транша экономической и бюджетной помощи США в размере 9,9 миллиарда долларов.

Его босс, президент Джо Байден, приехал туда неделю назад, чтобы отпраздновать годовщину вторжения России в Украину.

«Америка будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается», — заявила в понедельник премьер-министру Украины Денису Шмыгалю Йеллен, окруженная мешками с песком в кабинете министров.

(Отчетность из офиса Reuters; текст Роберта Перселла и Гарета Джонса; редактирование Стивена Коутса и Ника Макфи)