Метал-музыка сейчас на пике популярности. Будь то влияние «Очень странных дел», которое помогло Metallica добиться 400-процентного увеличения числа живых выступлений с момента премьеры сериала «Мастер марионеток» в июле, огромный спрос на Motley Crue и стадионный тур Def Leppard вывел его на первое место в рейтинге. список Pollstar. Живите этим летом, или больше людей, которым нужен способ выразить некоторые сдерживаемые эмоции от жизни в 2022 году, интерес к этому жанру растет.

Майк Салливан может подтвердить это. В последнее время его много слушает чикагский хэви-метал-гитарист Russian Circles.

«Я всегда был поклонником металла, но во время пандемии я жил в своем собственном мире и слушал то, что хотел», — сказал он во время телефонного разговора перед трио (в составе барабанщика Дэйва Тернкранца и гитариста Брайана Cook), выпустив свой восьмой студийный альбом «Gnosis» 19 августа на лейбле Sargent House.

«Несколько дней назад я разговаривал об этом с другом. Возможно, вам не захочется сильно злиться или грустить перед друзьями. Музыка дает возможность сделать это, — добавил Салливан. — Хотя это может быть социально неприемлемым в присутствии других люди, вы можете. Вы полностью сердитесь или грустите из-за своей музыки, и у вас все в порядке. Кажется, это хороший способ избавиться от этого, никого не обременяя».

Описанный многими ранними слушателями «Gnosis» как самый тяжелый альбом группы на сегодняшний день — нечто, с чем Салливан не может конкурировать, — большая часть этого исходила из его собственных музыкальных предпочтений, поскольку группа собирала впечатляющий альбом из семи треков для предстоящего концерта. последние три года, используя стиль письма. Новый фокусируется на людях, которые записывают песни индивидуально.

«Я определенно согласен, что это самый тяжелый альбом, который мы когда-либо делали. Во многом для меня это было просто прослушивание большего количества металлической музыки, чем когда-либо в моей жизни, если честно», — поделился Салливан. «Каждый день в течение года я слушал одну и ту же запись Pantera, вокруг которой я гулял, она была похожа на голубя. Было полезно научиться по-разному воспринимать песни и использовать эффект осмоса, чтобы позволить как можно большему количеству полезные ископаемые просачиваются наружу».

Один цикл роскошного восьмиминутного трека с альбома, который также является предметом первого музыкального клипа группы за их 18-летнюю карьеру, или их предыдущий сингл «Betrayal», и это вдохновение очевидно. Атакующие басовые партии, громоподобные барабаны и гитарные медиаторы в грув-металле заявляют о себе. Одна из вещей, которую Салливан упускает из виду, чтобы объяснить, кроме как поделиться, заключается в том, что эта песня является одной из его самых личных.

Титул, греческое слово, которое приблизительно переводится как «знание духовных тайн», можно понимать по-разному. Кинематографическое видео-антиутопия, сопровождающее песню, превращается в динамичные кадры природы, истории и человеческого опыта. Сюрреалистичный, темный, загадочный и брутальный — идеальное описание русской эстрадной музыки. Без использования текста нет реальной отправной точки, которая побуждает слушателей вернуться к ощущению песни. Мало чем отличается от симфонии или многослойного оркестра.

Несмотря на то, что звучание российских трасс было нелегко определить или продать в индустрии, которая иногда может иметь узкий кругозор, музыканты остаются верными фаворитами на андеграундных соревнованиях по родео, таких как European Mecca Родборна. Песня 2013 года с готической певицей Челси Вульф также повысила ее авторитет: Салливан сказал, что у группы возник соблазн поработать с большим количеством приглашенных певцов в будущем.

Последний раунд с системными гигантами Dawn и Korn (который завершился в феврале) также начинает привлекать больше поклонников.

«Я думаю, это больше, чем мы думали», — сказал Салливан, отметив, что участники группы больше не думали об этом, когда обращались к ним, чтобы воспользоваться возможностью, тем более что один из их фаворитов, Faith No More, изначально был в счете до певцу Майку Паттону пришлось уйти, и Корн вмешивается, чтобы сосредоточиться на его психическом здоровье.

Салливан, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, говорит, что Russian Circles всегда будут гордиться тем, что являются частью чикагской музыкальной сцены. Они также решили завершить свой предстоящий осенний тур в метро 12 ноября, после того как он был отложен ранее в этом году, чтобы позволить Салливану полностью оправиться от защемления нерва.

«Чикаго по-прежнему остается домом для группы. Именно там находится наше пространство для репетиций. Мы стараемся гастролировать с чикагскими командами как можно чаще и оставаться привязанными к этой сцене», — сказал Салливан, имея в виду местную группу REZN, которая присоединится к нам. их на предстоящие даты. «Особенно после отъезда я еще больше скучаю по сцене. Мы так гордимся группами из Чикаго, которые повлияли на нас и до сих пор являются частью этого сообщества. Для нас это огромная проблема».

Адреса метро России (3730 Н.Кларк) 12 ноября. Билеты (предоплата $22) можно приобрести по адресу www.metrochicago.com.