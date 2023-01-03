Economy

Русские куклы или американские куклы? Нина Л. Хрущева

3 января, 2023
Marfa Fedoroa

В 1990-х годах, когда большая часть американских СМИ и политического класса читала снисходительные лекции россиянам, команда, которой было поручено представить в России детское шоу «Улица Сезам», стремилась к сотрудничеству и стремилась передать общечеловеческие ценности. Их опыт — и их успех — дают ценную информацию о русском сознании.

МОСКВА. Жители Запада два десятилетия задавались вопросом, почему россияне попали под чары Владимира Путина. Дипломаты, историки, экономисты и эксперты не смогли дать удовлетворительного объяснения. Но там, где терпят неудачу ученые и стратеги, возможно, обитатели Улица Сезамот лягушонка Кермита до Элмо, это может сработать.

Это был 1996 год. Это была моя родина на полпути».Электрошоковой терапии— быстрая либерализация и приватизация экономики по указу после распада Советского Союза — и я работал в Принстоне над докторской диссертацией. Однажды мое внимание привлек репортаж о России на CNN. убийство, захват бизнеса или «Взлет или падение олигарха» — негативное освещение, представленное в претенциозном тоне, всегда вызывает гнев. председательствовать в Москву.

Но, услышав высокомерный комментарий ведущего CNN, мое облегчение быстро сменилось разочарованием. Создать Улица Сезам В России, похоже, не было примера культурной прививки, чему способствовала открытость страны. Вместо этого мисс Пигги и Большая Птица позаботятся о том, чтобы американские демократические чувства укоренились в сердцах и умах детей на всем огромном постсоветском пространстве — не только в России, но и в Эстонии, Украине, Грузии и других бывших советских республиках. Я сменил канал.

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