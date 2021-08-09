Русские не разрешали Уилану купаться, а занимались спортом в одиночестве.

Вашингтон -Полу Уиллеру из Мильчигана не разрешали заниматься спортом или мыться большую часть месяца по обвинению в нарушении прав человека.В понедельник его семья сообщила, что он содержится в одиночной камере в российской тюрьме.

Появляются первые подробности изоляции Пола, и его брат смог поговорить со своими родителями в Мичигане на выходных – впервые он провел в одиночной камере более четырех недель. Его семье не ясно, почему Пол был изолирован.

«Один сокамерник описал свое одиночное заключение как более суровое, чем обычно, – сказал Дэвид Уилан, брат-близнец Пола».

Дэвид сказал, что Пол неожиданно получил возможность заниматься спортом один раз в среду утром и искупаться только один раз утром сотрудники посольства Соединенного Королевства. Сотрудники Великобритании заявили, что Пол выглядел «здоровым», сказал Дэвид, а его брат был освобожден из одиночества в четверг или пятницу.

«Положительным моментом для 30-дневного одиночного заключения является то, что Пол спал беспрепятственно, потому что охрана не проводила проверку на опасность для воздуха каждые два часа», – сказал Дэвид в понедельник.

51-летний Пол Уилан из Нови – бывший администратор обороны и морской пехотинец США. Он находится под стражей в России с момента ареста в московской гостинице в декабре 2018 года, и год назад ему строго отказали в приговоре по обвинению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний тюремный срок.

Официальные лица США неоднократно призывали к освобождению Велана и другого заключенного США, Тревора Рида из Техаса. Оба отправились в Россию в качестве туристов.

Президент Джо Байден назвал Уилана и Рида «ошибочно заключенными в тюрьму» в России в июне и спорил от их имени с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Женеве в прошлом месяце.

Перед прошлыми выходными Пол сказал, что в последний раз Пол разговаривал по телефону со своими родителями 2 или 3 июля, а затем был изолирован.

Российские СМИ цитируют надзирателя Валерия Грудова, который заявил, что Павел совершил «более 10» мелких нарушений, которые привели к его изоляции. Хотя тюрьма не предоставила эту информацию адвокатам Пола или каким-либо представителям посольства, сказал Дэвид.

В своем заявлении Дэвид сказал: «Его форма несовместима и не упоминает ничего, кроме того, что задокументировано на русском языке, но не объяснено на английском».

Брат сказал, что попросил Пола посмотреть список нарушений, но они ему не были даны. Но Пол рассказал своим родителям, как он подвергся жестокому обращению: ему приказали пойти в здание администрации тюрьмы, а когда он пришел туда, его отправили обратно, сказал Дэвид.

Павла попросили вернуться в административное здание, где его обвинили в преступлении за то, что он приказал ему пойти туда впервые.

«Судя по всему, Пол был заключен в одиночную камеру на месяц, – сказал Дэвид.

«Трудно поверить, что у этого произвольного приговора была какая-либо цель, кроме изоляции Пола. Он жаловался средствам массовой информации и другим лицам на нарушения прав человека.

Дэвид сказал, что его брат еще не смог позвонить в посольство США в Москве или своему адвокату.

«Мы по-прежнему считаем, что кто-то где-то пытается освободить Пола», – сказал Дэвид.

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