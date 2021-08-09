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Русские не разрешали Уилану купаться, а занимались спортом в одиночестве.

9 августа, 2021
Vsevolod Egorov

Вашингтон -Полу Уиллеру из Мильчигана не разрешали заниматься спортом или мыться большую часть месяца по обвинению в нарушении прав человека.В понедельник его семья сообщила, что он содержится в одиночной камере в российской тюрьме.

Появляются первые подробности изоляции Пола, и его брат смог поговорить со своими родителями в Мичигане на выходных – впервые он провел в одиночной камере более четырех недель. Его семье не ясно, почему Пол был изолирован.

«Один сокамерник описал свое одиночное заключение как более суровое, чем обычно, – сказал Дэвид Уилан, брат-близнец Пола».

Дэвид сказал, что Пол неожиданно получил возможность заниматься спортом один раз в среду утром и искупаться только один раз утром сотрудники посольства Соединенного Королевства. Сотрудники Великобритании заявили, что Пол выглядел «здоровым», сказал Дэвид, а его брат был освобожден из одиночества в четверг или пятницу.

«Положительным моментом для 30-дневного одиночного заключения является то, что Пол спал беспрепятственно, потому что охрана не проводила проверку на опасность для воздуха каждые два часа», – сказал Дэвид в понедельник.

51-летний Пол Уилан из Нови – бывший администратор обороны и морской пехотинец США. Он находится под стражей в России с момента ареста в московской гостинице в декабре 2018 года, и год назад ему строго отказали в приговоре по обвинению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний тюремный срок.

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